Faustino Oro va por la norma de Gran Maestro en Cerdeña

El mundo del ajedrez sigue de cerca el Open que se disputa en Cerdeña, donde el argentino Faustino Oro avanza con paso firme en su objetivo de meterse en la historia grande del deporte. Con apenas 12 años, el joven prodigio va en busca de su tercera norma de Gran Maestro y mantiene un inicio invicto frente a rivales de elite.

Un comienzo sólido ante la élite

Oro suma 3 puntos sobre 4 posibles, producto de dos victorias con piezas blancas y dos empates con negras, lo que lo posiciona en los primeros puestos del torneo. Uno de los resultados más destacados fue su igualdad frente al indio Murali Karthikeyan, uno de los principales preclasificados con un Elo de 2648.

Lejos de ser un empate más, el resultado tuvo un valor significativo: Faustino logró sostener una posición compleja con gran precisión defensiva, evidenciando madurez competitiva y fortaleza mental ante oponentes con amplia ventaja en el ranking.

El desafío de la norma de Gran Maestro

El camino hacia el título de GM no es sencillo. Según la reglamentación de la FIDE, al menos una de las tres normas necesarias debe obtenerse en un torneo abierto, donde el sistema de emparejamientos introduce un alto grado de incertidumbre en el nivel de los rivales.

En este contexto, Oro ya cumplió con uno de los requisitos clave: enfrentarse a un Gran Maestro. En la quinta ronda tendrá un nuevo desafío ante el indio Aditya Mittal, lo que le permitirá avanzar en el cumplimiento de las condiciones necesarias.

Si mantiene este rendimiento, el argentino podría incluso batir récords de precocidad a nivel mundial. La tan ansiada norma de Gran Maestro está cada vez más cerca para un jugador que dejó de ser promesa y empieza a consolidarse como una realidad en la élite del ajedrez internacional.