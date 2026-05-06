El calvario del Pocho Lavezzi

El exfutbolista de la Selección Argentina, Ezequiel Lavezzi, habló con franqueza sobre uno de los momentos más delicados de su vida personal. En una entrevista íntima, el exdelantero relató cómo el final de su carrera profesional derivó en un cuadro de depresión y ansiedad que lo llevó a atravesar situaciones límite.

El impacto del retiro y el quiebre personal

En diálogo con Miguel Granados, Lavezzi reconoció que el retiro fue un punto de inflexión inesperadamente duro. La abrupta salida del fútbol profesional alteró su rutina y su estabilidad emocional, generando un vacío difícil de gestionar. Según explicó, su forma de vivir “al máximo” terminó siendo contraproducente en una etapa donde necesitaba equilibrio.

El momento decisivo no surgió desde el ámbito médico, sino desde su entorno más cercano. Fue su hijo quien le hizo notar que su comportamiento estaba fuera de control, un llamado de atención que lo llevó a replantearse su situación. Ese episodio marcó un antes y un después y lo impulsó a buscar ayuda profesional.

Tratamiento y proceso de recuperación

El exjugador, con pasado en clubes como el Napoli y el Paris Saint-Germain, contó que atravesó un período de internación en una clínica de salud mental durante aproximadamente un mes. Esa experiencia, compartida con personas de distintas realidades, le permitió tomar dimensión de su situación y comenzar un proceso de cambio.

Si bien recibió el alta, Lavezzi dejó en claro que la recuperación no es lineal ni definitiva. Actualmente continúa en tratamiento, con seguimiento profesional y un enfoque sostenido en su bienestar emocional. Su testimonio refleja la complejidad de los procesos de salud mental y la importancia de abordarlos con seriedad y acompañamiento adecuado.