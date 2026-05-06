Caso Esteban D’Andrea: claves sobre el aneurisma y la muerte súbita, bajo análisis tras su fallecimiento

La comunidad deportiva y política de Salta sigue conmocionada por la muerte de Esteban D’Andrea Patrón Costas. El joven deportista, hijo del senador Esteban D’Andrea, se descompensó tras finalizar el primer chukker de un partido disputado en Cafayate. A pesar de las maniobras de reanimación que se extendieron durante casi una hora, falleció en el lugar. Entre las principales hipótesis médicas aparecen el aneurisma y la muerte súbita.

Aneurisma: una amenaza silenciosa

Un aneurisma es una dilatación anormal en la pared de una arteria, que se debilita y se vuelve propensa a romperse. Cuando ocurre la rotura, se produce una hemorragia interna severa que puede resultar fatal en cuestión de minutos.

En deportistas de alto rendimiento, este tipo de afecciones puede permanecer asintomático durante años. Sin embargo, el esfuerzo físico intenso —como el que exige el polo— puede elevar bruscamente la presión arterial y actuar como desencadenante de una ruptura, generando un colapso inmediato.

Muerte súbita en el deporte

La muerte súbita se define como un fallecimiento inesperado que ocurre en un corto período de tiempo desde el inicio de los síntomas, generalmente dentro de la primera hora. En atletas jóvenes, suele estar asociada a alteraciones cardíacas no diagnosticadas previamente.

Entre las causas más frecuentes se encuentran las arritmias severas, que implican fallas en el sistema eléctrico del corazón, y las miocardiopatías, que afectan la estructura del músculo cardíaco y pueden pasar desapercibidas en controles médicos habituales. La forma en la que se produjo el episodio —malestar repentino seguido de un colapso— coincide con este tipo de cuadros.

Un desenlace que abre interrogantes

De acuerdo a testigos, D’Andrea se desplomó de manera abrupta tras manifestar un malestar intenso. Durante aproximadamente 50 minutos, se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito, antes de ser trasladado a un centro de salud.

La causa exacta del fallecimiento continúa bajo investigación. Mientras tanto, el caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de profundizar los controles cardiológicos y vasculares en deportistas, incluso en aquellos que presentan un estado físico óptimo y sin antecedentes aparentes.