"Colchón Bank": el Gobierno y las empresas van por los ahorros en dólares de los argentinos

El mercado financiero local atraviesa una transformación sin precedentes, donde los depósitos en moneda extranjera se han convertido en el activo más codiciado por el sector público y privado. Actualmente, los ahorristas mantienen cerca de USD 39.000 millones en el sistema bancario, una cifra récord impulsada inicialmente por el blanqueo de capitales y consolidada tras el proceso de dolarización del año pasado. Este volumen de divisas representa una fuente de financiamiento sumamente atractiva debido a un factor determinante: la tasa de interés que pagan los bancos es históricamente baja, promediando apenas un 1,09% anual para colocaciones a 30 días.

Ante este escenario de rendimientos mínimos, el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, ha sido el primero en reaccionar para captar estos fondos. A través de la emisión de los bonos Bonar 2027 y 2028, el Gobierno ya ha recaudado USD 2.263 millones, ofreciendo rendimientos que oscilan entre el 5,1% y el 8,7% anual. Estos instrumentos, que distribuyen intereses mensualmente, resultan tentadores para quienes buscan una renta similar a un alquiler. Con este flujo constante, el Tesoro se encamina a garantizar el pago de los vencimientos de deuda de julio, estimados en USD 4.300 millones.

Sin embargo, el Estado no es el único actor en competencia. Grandes empresas y entidades financieras están aprovechando la liquidez del sistema para fondearse a costos competitivos. Esta semana, Farmacity debutará en el mercado de deuda local con una emisión a tres años, mientras que el BBVA ya captó fondos pagando tasas de hasta el 5% anual, niveles significativamente menores a los que debe convalidar el Gobierno nacional. El interés es tal que firmas líderes como Profertil y Pecom también se sumarán a la ola de emisiones en los próximos días.

Un aspecto peculiar de la coyuntura actual es que los emisores corporativos logran financiarse a tasas más bajas que el propio Estado, un fenómeno que refleja la alta demanda y el deseo de diversificación de los inversores. Mientras tanto, el sector público porteño también busca aprovechar la ventana de oportunidad: la Ciudad de Buenos Aires planea emitir un bono a diez años por USD 500 millones bajo ley extranjera para financiar infraestructura y refinanciar compromisos previos. Así, los dólares que antes descansaban con rendimientos casi nulos hoy se encuentran en el centro de una renovada arquitectura financiera nacional.