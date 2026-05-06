El picante cruce entre Leandro Paredes y el DT de Barcelona de Ecuador

Tras la caída de Boca Juniors por 1-0 frente a Barcelona SC en la Copa Libertadores, el capitán xeneize, Leandro Paredes, protagonizó un tenso cruce con el entrenador rival, César Farías.

Cruce caliente fuera de cámara

El episodio se dio una vez finalizado el encuentro. Mientras Paredes se disponía a hablar con la prensa, Farías se le acercó y le dijo algo que no fue captado por los micrófonos. Consultado al respecto, el mediocampista respondió con ironía: “No sé qué dijo. Tengo mucho respeto, no hablo nunca ni antes ni después. Me debe conocer de algún lado, yo no sé quién es. No importa”.

Tensión también durante el partido

El clima ya venía cargado desde el primer tiempo. En una jugada lateral, Paredes discutió con Grenddy Perozo, colaborador del cuerpo técnico rival, quien demoraba la reposición del balón. Visiblemente molesto, el volante lanzó: “¿Querés jugar? Que no jugaste nunca”, en una escena que reflejó la fricción del encuentro.

Autocrítica tras la derrota

Más allá de los cruces, Paredes también analizó el desarrollo del partido. “Lamentablemente no pudimos convertir. Generamos varias situaciones claras, pero si no las aprovechás, el rival también juega”, señaló. Sobre las condiciones del campo, agregó: “La cancha estaba igual para los dos, aunque los favoreció por su tipo de juego. No pudimos hacer lo que habíamos preparado”.

Lo que viene para Boca

El próximo compromiso del equipo será ante Huracán por el Torneo Apertura. El encuentro se disputará el sábado a las 19:00 en La Bombonera, por los octavos de final. El ganador avanzará a la siguiente instancia, donde se medirá con quien resulte vencedor del cruce entre Argentinos Juniors y Lanús.