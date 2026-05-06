Neymar pidió perdón por el cachetazo que le dio al hijo de Robinho en una práctica

Neymar ofreció disculpas públicas a Robinho Jr. luego de la fuerte polémica generada por un cachetazo durante un entrenamiento en Santos. El episodio, ocurrido en el centro deportivo Rei Pelé, derivó en una denuncia por agresión y una investigación interna dentro del club.

El incidente tomó mayor repercusión en la previa del empate 1-1 ante Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana. En ese partido, Neymar convirtió un gol y lo celebró abrazando al juvenil, en un gesto que buscó mostrar reconciliación.

“Me pasé de la raya”: el descargo de Neymar

Tras el encuentro, el delantero reconoció su error y explicó lo sucedido: “Fue un malentendido durante el entrenamiento. Reaccioné impulsivamente y me pasé de la raya. Pero me disculpé enseguida, hablamos y lo resolvimos. Es un chico al que quiero mucho”.

El brasileño remarcó que la situación se agravó al trascender públicamente: “Son cosas que deberían resolverse dentro del vestuario. Cuando salen de ahí, se distorsionan. Si hace falta una disculpa pública, acá está”.

Además, sostuvo que ya había pedido perdón tanto al jugador como a su familia y al plantel: “Todos cometemos errores. Yo me equivoqué más, lo reconozco”.

Sorpresa por la denuncia

Neymar también expresó su desconcierto por la denuncia extrajudicial presentada por el juvenil, ya que consideraba el conflicto cerrado. Según contó, incluso compartieron una cena en la concentración y hubo disculpas mutuas frente al grupo.

El futbolista también cuestionó la exposición mediática: “En el fútbol pasan estas cosas. Hay discusiones, peleas… siempre quedó dentro del grupo. Pero cuando aparece mi nombre, todo se magnifica”.

La respuesta de Robinho Jr.

Minutos después, Robinho Jr. confirmó el episodio, pero aseguró que la situación ya está resuelta: “Me molestó porque es mi ídolo, pero hablamos. Él reconoció su error y yo también. Está todo bien”.

El joven de 18 años explicó que la denuncia fue impulsiva: “Fue más una reacción del momento que algo que realmente quisiera llevar tan lejos”.

Cómo fue el incidente

El conflicto se originó en una práctica intensa entre jugadores, donde una jugada derivó en discusiones. Según trascendió, tras un cruce verbal y un forcejeo, Neymar le habría dado un cachetazo y provocado la caída del juvenil.

El hecho generó revuelo en el entorno del club y motivó reclamos internos. Si bien desde Santos inicialmente dieron el tema por cerrado, la denuncia reactivó la controversia y obligó a iniciar una investigación para esclarecer lo ocurrido.