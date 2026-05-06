Juan Darthés deberá cumplir una condena de seis años por el abuso contra Thelma Fardin

La Justicia de Brasil confirmó la condena a seis años de prisión contra Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin, en hechos ocurridos cuando ella tenía 16 años.

El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó la admisibilidad de los recursos especial y extraordinario presentados por la defensa del actor, dejando firme la sentencia en esta instancia.

La propia Fardin comunicó la novedad junto a Amnistía Internacional y su equipo legal, integrado por Carla Junqueira y Martín Arias Duval. A través de un video, repasó los ocho años de proceso judicial y expresó: “Ganamos otra vez”.

Desde Amnistía señalaron que el fallo “ratifica que los hechos ya fueron probados y que no corresponde volver a discutirlos en esta instancia”, y lo consideraron un paso clave dentro de un proceso que calificaron como histórico.

Además, destacaron el impacto del caso en términos sociales y judiciales: “Es un mensaje claro sobre la necesidad de investigar y sancionar la violencia sexual contra niñas y adolescentes, y sobre la importancia de una justicia con perspectiva de género”.

Por su parte, la defensa de Darthés, a cargo del abogado Fernando Burlando, sostuvo que aún existen instancias legales que podrían abrir la puerta a una eventual revisión o anulación del fallo.