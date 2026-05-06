Thelma Fardin habló sobre las personas que no le creen y todavía apoyan a Juan Darthés

El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó este martes las apelaciones presentadas por Juan Darthés y confirmó que deberá cumplir una condena de seis años y medio de prisión por abuso sexual contra Thelma Fardin.

Tras conocerse la decisión, Fardin habló en una entrevista televisiva y expresó sus sensaciones luego de un proceso que se extendió durante años: “Fue un recorrido arduo, pero la sensación es de orgullo y de una victoria enorme, tanto personal como colectiva”.

“Hay una contundencia jurídica que me avala”

La actriz también se refirió a quienes aún ponen en duda su denuncia: “Existe una contundencia histórica y jurídica que me respalda y me deja tranquila. También hay un desafío como sociedad: dejar de mirar para otro lado frente a estas problemáticas”.

Fardin recordó el momento en que Darthés se trasladó a Brasil y el impacto que eso tuvo en la causa: “Pensé ‘¿cómo se hace para conseguir justicia?’. Ese obstáculo implicó entender un sistema legal distinto, pero para mí era importante sentar un precedente”.

Un proceso largo y desgastante

Durante la entrevista, la actriz describió el proceso judicial como una “carrera de resistencia”, marcada por el desgaste emocional y las dificultades propias del sistema: “Hubo momentos de cansancio y de sentir que todo era muy difícil”.

En un mensaje dirigido a su yo del pasado, Fardin reflexionó: “A la Thelma de 16 años le diría que se puede conseguir justicia. Es difícil, pero este momento demuestra que es posible. Muchas veces estas situaciones arrasan, pero en este caso se logró justicia, incluso en el país al que su abusador se fue”.

Finalmente, cerró con una frase contundente: “A Darthés ya le habló la Justicia”.