Pamela Pombo contó que tiene miedo de que Patricio Albacete vaya a su departamento

En una entrevista con Desayuno Americano (América), Pamela Pombo habló sobre la denuncia por tentativa de homicidio que presentó contra su exesposo, Patricio Albacete, y describió el temor con el que convive desde la separación.

La modelo contó que uno de los momentos más difíciles es cuando regresa a su casa: siente miedo de encontrarse con él en la puerta o dentro del edificio. “Es esa sensación de mirar para todos lados, de no saber si está adentro. Mi miedo es cuando llego al departamento”, explicó. En su rutina diaria, intenta estar acompañada por amigos o familiares para sentirse más segura.

Medidas de protección y temor constante

Pombo detalló que cuenta con un botón antipánico y que la Justicia dictó una restricción perimetral para impedir el acercamiento de Albacete, aunque remarcó que su cumplimiento depende de él. La incertidumbre, según expresó, sigue siendo parte de su día a día.

Denuncia por violencia económica

Además del aspecto penal, la modelo también denunció haber sufrido violencia económica. Relató que invirtió sus ahorros en un emprendimiento inmobiliario de su entonces pareja con el objetivo de adquirir un departamento, pero tras la separación él le habría negado cualquier derecho sobre ese dinero.

“Me dijo que como no había factura ni recibo, estaba todo a su nombre y no me lo iba a devolver”, sostuvo. A pesar de eso, Pombo se mostró confiada en que podrá recuperar el dinero mediante acciones judiciales en curso.

Un proceso atravesado por la angustia

En otra entrevista con Puro Show (eltrece), la modelo se mostró visiblemente afectada: “Estoy angustiada. A veces siento que no puedo más, pero entiendo que es parte del proceso y del trauma”, expresó entre lágrimas.

Finalmente, destacó el rol de su entorno cercano como sostén emocional: “Trato de mostrarme fuerte por mi familia. Somos muy unidos y eso me da fuerza para seguir adelante”, concluyó.