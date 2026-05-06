Apareció una foto de Maxi López con Wanda Nara que desató un escándalo

Wanda Nara y Maxi López volvieron a quedar en el centro de la escena tras la filtración de un adelanto de la serie que grabaron juntos. Una imagen de ambos muy cerca y a punto de besarse generó revuelo en redes y desató todo tipo de reacciones.

Aunque se trata de una ficción, muchos usuarios no tardaron en mencionar a Daniela Christiansson, actual pareja de López. “No lo veas”, fue uno de los comentarios más repetidos en redes sociales.

Reacciones en redes y polémica

Las críticas y opiniones no se hicieron esperar. “¿Alguien puede pensar en la mujer de Maxi y su bebé recién nacido?”, “Pobre Daniela, recién parida y tiene que ver esto” o “Maxi se separa en unos meses”, fueron algunos de los mensajes que circularon tras la viralización del adelanto

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Otros nombres que reaparecen

En medio del escándalo, también volvieron a mencionarse figuras vinculadas al pasado de la mediática. Algunos usuarios trajeron a la conversación a Mauro Icardi y Eugenia Suárez, quienes en las últimas semanas optaron por bajar el perfil y mantener su relación lejos de la exposición pública.

El proyecto audiovisual aún no fue estrenado, pero el anticipo ya logró instalar la polémica y generar expectativas alrededor de esta inesperada dupla.