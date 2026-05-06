Impacto en la familia de Luis Brandoni: la decisión judicial de sus herederas tras la aparición de una hija no reconocida

La reciente muerte de Luis Brandoni no solo generó conmoción en el ambiente artístico, sino que también abrió un inesperado capítulo en su historia familiar. Días después del fallecimiento, una joven llamada Patu Lombardi reveló públicamente que su madre, Adriana, sería una hija no reconocida del actor, lo que provocó un fuerte revuelo mediático y judicial.

Un aspecto poco conocido de su vida

A lo largo de su carrera, Brandoni mantuvo un perfil bajo en lo personal. Sin embargo, en una entrevista televisiva años atrás, había mencionado que fue padre a los 17 años y que, con el tiempo, logró recomponer el vínculo con esa hija, Adriana. Incluso, destacó el acompañamiento de su entorno en ese proceso y aseguró que mantenían una buena relación.

Esa declaración cobró nueva relevancia tras la publicación de Lombardi en redes sociales, donde expuso detalles de una historia familiar que hasta ahora había permanecido en la intimidad.

La decisión de las herederas

En este contexto, las hijas reconocidas del actor, Micaela Brandoni y María Florencia Brandoni, iniciaron los trámites sucesorios y tomaron una decisión clave: solicitaron que Adriana sea incorporada como coheredera en la sucesión.

Según trascendió en el programa A la Tarde, en la presentación judicial se dejó constancia de la existencia de una tercera heredera, identificada como Zoila Adriana Brandoni. El escrito plantea su inclusión dentro del proceso sucesorio, en cumplimiento de la normativa vigente.

Implicancias legales

Especialistas en derecho señalaron que este tipo de presentación implica un reconocimiento formal dentro del expediente, ya que son las propias herederas quienes informan la existencia de otra persona con posibles derechos sobre la herencia.

En medio del impacto por su fallecimiento, el caso vuelve a poner el foco no solo en el legado artístico de Brandoni, sino también en la complejidad de su historia personal. La decisión de sus hijas marca una postura clara: avanzar con el proceso sucesorio respetando los derechos que establece la ley para todos los posibles herederos.