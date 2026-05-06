Los beneficios del running para la salud

La actividad física es uno de los pilares para tener una vida sana y cada vez suma más adeptos que, más allá del clima, encuentran tiempo para moverse y cuidar su salud.

Una de las prácticas más elegidas es salir a correr, ya sea al aire libre o en una cinta de gimnasio. El running puede ser una actividad recreativa, una herramienta para mantenerse en forma o incluso una disciplina competitiva.

Mientras algunos lo adoptan para sostener un estilo de vida saludable, otros lo utilizan como vía para superarse y participar en carreras o maratones. Sus efectos no se limitan al momento del ejercicio: son acumulativos, lo que significa que cuanto más constante se es, mayores son los beneficios a largo plazo.

La psicóloga deportiva Gloria Redondo destaca que la clave no es cómo se empieza, sino la constancia y la disciplina. Según explica, solo sosteniendo el hábito se logra aprovechar al máximo todo lo que correr puede aportar a la salud.

Los 10 beneficios más importantes de correr

Libera hormonas del bienestar : aumenta la serotonina, dopamina, endorfinas y oxitocina , generando sensaciones de felicidad, relajación y menor ansiedad .

: aumenta la , generando sensaciones de . Mejora la calidad del sueño : el ejercicio aeróbico favorece el descanso y regula los ciclos de sueño.

: el ejercicio aeróbico favorece el descanso y regula los ciclos de sueño. Aumenta la autoestima : superar progresivamente los entrenamientos fortalece la confianza personal .

: superar progresivamente los entrenamientos fortalece la . Reduce el estrés diario : permite canalizar tensiones y desconectar de preocupaciones.

: permite y desconectar de preocupaciones. Protege el cerebro del envejecimiento : mejora la oxigenación cerebral y estimula el factor neurotrófico (BDNF) .

: mejora la oxigenación cerebral y estimula el . Favorece la plasticidad cerebral : estimula la creación de nuevas neuronas y conexiones , mejorando memoria y aprendizaje.

: estimula la , mejorando memoria y aprendizaje. Ayuda a bajar de peso : activa el metabolismo y permite quemar grasas sin perder masa muscular .

: activa el metabolismo y permite . Controla la glucemia : es clave para personas con diabetes o riesgo de desarrollarla .

: es clave para personas con . Aporta vitamina D (al aire libre) : contribuye a cubrir un déficit muy común sin necesidad de suplementos.

: contribuye a cubrir un déficit muy común sin necesidad de suplementos. Reduce dolores de cabeza y migrañas: disminuye la tensión muscular y mejora la circulación.

En definitiva, correr no solo mejora el estado físico, sino que también impacta de manera directa en la salud mental y emocional. La constancia es el factor determinante: no se trata de hacerlo perfecto, sino de sostener el hábito en el tiempo.