Los beneficios del running para la salud

Los beneficios del running para la saludSALUD Y NUTRICIÓNAna COHEN
La actividad física es uno de los pilares para tener una vida sana y cada vez suma más adeptos que, más allá del clima, encuentran tiempo para moverse y cuidar su salud.
Una de las prácticas más elegidas es salir a correr, ya sea al aire libre o en una cinta de gimnasio. El running puede ser una actividad recreativa, una herramienta para mantenerse en forma o incluso una disciplina competitiva.
Mientras algunos lo adoptan para sostener un estilo de vida saludable, otros lo utilizan como vía para superarse y participar en carreras o maratones. Sus efectos no se limitan al momento del ejercicio: son acumulativos, lo que significa que cuanto más constante se es, mayores son los beneficios a largo plazo.
La psicóloga deportiva Gloria Redondo destaca que la clave no es cómo se empieza, sino la constancia y la disciplina. Según explica, solo sosteniendo el hábito se logra aprovechar al máximo todo lo que correr puede aportar a la salud.
Los 10 beneficios más importantes de correr
- Libera hormonas del bienestar: aumenta la serotonina, dopamina, endorfinas y oxitocina, generando sensaciones de felicidad, relajación y menor ansiedad.
- Mejora la calidad del sueño: el ejercicio aeróbico favorece el descanso y regula los ciclos de sueño.
- Aumenta la autoestima: superar progresivamente los entrenamientos fortalece la confianza personal.
- Reduce el estrés diario: permite canalizar tensiones y desconectar de preocupaciones.
- Protege el cerebro del envejecimiento: mejora la oxigenación cerebral y estimula el factor neurotrófico (BDNF).
- Favorece la plasticidad cerebral: estimula la creación de nuevas neuronas y conexiones, mejorando memoria y aprendizaje.
- Ayuda a bajar de peso: activa el metabolismo y permite quemar grasas sin perder masa muscular.
- Controla la glucemia: es clave para personas con diabetes o riesgo de desarrollarla.
- Aporta vitamina D (al aire libre): contribuye a cubrir un déficit muy común sin necesidad de suplementos.
- Reduce dolores de cabeza y migrañas: disminuye la tensión muscular y mejora la circulación.
En definitiva, correr no solo mejora el estado físico, sino que también impacta de manera directa en la salud mental y emocional. La constancia es el factor determinante: no se trata de hacerlo perfecto, sino de sostener el hábito en el tiempo.