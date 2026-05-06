Hantavirus en Argentina

Hantavirus en ArgentinaSALUD Y NUTRICIÓNAna COHEN
Argentina enfrenta una situación sanitaria crítica por el avance del hantavirus, con cifras récord de contagios y muertes que encendieron las alarmas en la comunidad médica y las autoridades.
Según el Ministerio de Salud de la Nación, la temporada 2025-2026 acumula 101 casos confirmados y una tasa de letalidad superior al 31%, posicionando al país como el de mayor cantidad de casos en América, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud.
Un salto epidemiológico sin precedentes
En lo que va de 2026 se registraron 42 nuevos contagios, y a dos meses del cierre del período, las muertes ya triplican las de temporadas anteriores.
Las cifras históricas reflejan el impacto:
- 2024-2025: 57 casos
- 2023-2024: 75 casos
- 2022-2023: 63 casos
- 2021-2022: 43 casos
- 2020-2021: 54 casos
- 2019-2020: 83 casos
Actualmente, la tasa nacional alcanzó 0,21 casos cada 100.000 habitantes, con una distribución geográfica más amplia que en años previos.
Por qué crecen los contagios
Especialistas señalan factores clave:
- Mayor presencia de roedores silvestres (reservorios del virus)
- Avance humano sobre ambientes naturales
- Cambio climático y alteración de ecosistemas
- Urbanización en zonas rurales
Qué es el hantavirus y cómo se transmite
El hantavirus es una enfermedad zoonótica causada por virus ARN. En Argentina circulan variantes como Andes y Mamorense.
La transmisión ocurre principalmente por:
- Inhalación de partículas contaminadas con excreciones de roedores
- Contacto directo o mordeduras
- En casos puntuales, transmisión entre personas (especialmente con la variante Andes)
Perfil de los afectados y mortalidad
- Edad promedio: 36 años
- 80% de los casos son hombres
- Mayor incidencia: 20 a 49 años
- Letalidad más alta: hasta 38% en jóvenes de 20 a 29 años
La mortalidad alcanzó 0,87 fallecidos por millón, la más alta registrada en el país.
Zonas más afectadas
Las provincias con más casos:
- Buenos Aires (42 casos)
- Salta (epicentro en el NOA)
- Santa Fe
- Jujuy
- Río Negro
- Entre Ríos
- Chubut
En Salta, la incidencia llegó a 1,98 casos cada 100.000 habitantes.
Síntomas y gravedad
El inicio suele confundirse con una gripe:
- Fiebre alta
- Dolor muscular
- Náuseas, vómitos y diarrea
En casos graves puede derivar en:
- Insuficiencia respiratoria aguda
- Shock cardiogénico
La letalidad del síndrome cardiopulmonar puede superar el 30%.
Prevención: la clave para frenar el brote
Las medidas más importantes:
- Evitar contacto con roedores y sus excreciones
- Mantener limpios espacios cerrados y rurales
- Ventilar antes de ingresar a lugares cerrados
- Refuerzo de vigilancia epidemiológica
Brote internacional en un crucero
La situación se agravó con un brote en el crucero MV Hondius, que partió desde Ushuaia con 147 personas.
- 8 casos detectados (3 confirmados y 5 sospechosos)
- 3 fallecidos
- Sospecha de contagio previo al embarque o en escalas internacionales
El barco permanece aislado frente a Cabo Verde bajo protocolo sanitario.
Alerta sanitaria y vigilancia global
El caso activó protocolos internacionales con intervención de la Organización Mundial de la Salud y cooperación entre países.
Además, estudios genómicos confirmaron que los casos están vinculados al virus Andes con una similitud del 99,99%, reforzando la hipótesis de transmisión entre personas en algunos brotes.
Un escenario en evolución
Las autoridades mantienen monitoreo constante y estudios ambientales, mientras el país enfrenta la mayor tasa de contagios y mortalidad por hantavirus de su historia reciente.