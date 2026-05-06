Hantavirus en Argentina

Argentina enfrenta una situación sanitaria crítica por el avance del hantavirus, con cifras récord de contagios y muertes que encendieron las alarmas en la comunidad médica y las autoridades.

Según el Ministerio de Salud de la Nación, la temporada 2025-2026 acumula 101 casos confirmados y una tasa de letalidad superior al 31%, posicionando al país como el de mayor cantidad de casos en América, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud.

Un salto epidemiológico sin precedentes

En lo que va de 2026 se registraron 42 nuevos contagios, y a dos meses del cierre del período, las muertes ya triplican las de temporadas anteriores.

Las cifras históricas reflejan el impacto:

2024-2025: 57 casos

2023-2024: 75 casos

2022-2023: 63 casos

2021-2022: 43 casos

2020-2021: 54 casos

2019-2020: 83 casos

Actualmente, la tasa nacional alcanzó 0,21 casos cada 100.000 habitantes, con una distribución geográfica más amplia que en años previos.

Por qué crecen los contagios

Especialistas señalan factores clave:

Mayor presencia de roedores silvestres (reservorios del virus)

Avance humano sobre ambientes naturales

Cambio climático y alteración de ecosistemas

Urbanización en zonas rurales

Qué es el hantavirus y cómo se transmite

El hantavirus es una enfermedad zoonótica causada por virus ARN. En Argentina circulan variantes como Andes y Mamorense.

La transmisión ocurre principalmente por:

Inhalación de partículas contaminadas con excreciones de roedores

Contacto directo o mordeduras

En casos puntuales, transmisión entre personas (especialmente con la variante Andes)

Perfil de los afectados y mortalidad

Edad promedio: 36 años

80% de los casos son hombres

Mayor incidencia: 20 a 49 años

Letalidad más alta: hasta 38% en jóvenes de 20 a 29 años

La mortalidad alcanzó 0,87 fallecidos por millón, la más alta registrada en el país.

Zonas más afectadas

Las provincias con más casos:

Buenos Aires (42 casos)

(42 casos) Salta (epicentro en el NOA)

(epicentro en el NOA) Santa Fe

Jujuy

Río Negro

Entre Ríos

Chubut

En Salta, la incidencia llegó a 1,98 casos cada 100.000 habitantes.

Síntomas y gravedad

El inicio suele confundirse con una gripe:

Fiebre alta

Dolor muscular

Náuseas, vómitos y diarrea

En casos graves puede derivar en:

Insuficiencia respiratoria aguda

Shock cardiogénico

La letalidad del síndrome cardiopulmonar puede superar el 30%.

Prevención: la clave para frenar el brote

Las medidas más importantes:

Evitar contacto con roedores y sus excreciones

Mantener limpios espacios cerrados y rurales

Ventilar antes de ingresar a lugares cerrados

Refuerzo de vigilancia epidemiológica

Brote internacional en un crucero

La situación se agravó con un brote en el crucero MV Hondius, que partió desde Ushuaia con 147 personas.

8 casos detectados (3 confirmados y 5 sospechosos)

3 fallecidos

Sospecha de contagio previo al embarque o en escalas internacionales

El barco permanece aislado frente a Cabo Verde bajo protocolo sanitario.

Alerta sanitaria y vigilancia global

El caso activó protocolos internacionales con intervención de la Organización Mundial de la Salud y cooperación entre países.

Además, estudios genómicos confirmaron que los casos están vinculados al virus Andes con una similitud del 99,99%, reforzando la hipótesis de transmisión entre personas en algunos brotes.

Un escenario en evolución

Las autoridades mantienen monitoreo constante y estudios ambientales, mientras el país enfrenta la mayor tasa de contagios y mortalidad por hantavirus de su historia reciente.