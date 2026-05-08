Francos pidió cerrar la polémica por Adorni y advirtió por el impacto político en el Gobierno

La polémica por Adorni volvió a tensionar al Gobierno nacional

Francos sostuvo que la demora en aclarar el tema perjudica al oficialismo

El ex jefe de Gabinete respaldó el pedido para presentar la declaración jurada

Advirtió que la controversia desplaza otros temas clave de la gestión

Negó la existencia de sobresueldos durante su paso por el Ejecutivo

Afirmó que el futuro político del Gobierno dependerá de sus resultados de gestión

La controversia en torno a Manuel Adorni volvió a escalar en las últimas horas luego de que el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos cuestionara públicamente la demora en la presentación de la declaración jurada del funcionario y advirtiera que la persistencia del tema genera un desgaste innecesario para el gobierno de Javier Milei. En un contexto atravesado por denuncias sobre presuntas inconsistencias patrimoniales y fuertes discusiones internas, el ex funcionario libertario sostuvo que el oficialismo necesita una resolución rápida para evitar que la agenda pública continúe concentrada en una polémica que, a su criterio, desvía la atención de asuntos centrales para la gestión.

Durante una entrevista televisiva, Francos aseguró que la situación “tendría que haberse terminado mucho antes” y consideró que la prolongación del conflicto perjudica la imagen del Ejecutivo. Según explicó, la permanencia del caso en el centro del debate político y mediático afecta directamente la capacidad del Gobierno para instalar otros temas vinculados a la economía, las inversiones y las reformas impulsadas por la administración libertaria.

El ex jefe de Gabinete respaldó además el pedido formulado por la senadora Patricia Bullrich para que Adorni presente finalmente su declaración jurada y recordó que el propio presidente Javier Milei manifestó públicamente su acuerdo con esa exigencia. Para Francos, el cumplimiento de esa obligación administrativa resulta indispensable para preservar la transparencia institucional y evitar sospechas que terminen erosionando la credibilidad de la gestión.

En ese sentido, remarcó que cualquier funcionario público debe cumplir con la presentación de sus declaraciones patrimoniales al ingresar al Estado, durante el ejercicio de sus funciones y también al abandonar el cargo. Afirmó que las demoras generan dudas innecesarias y señaló que la discusión no debería haberse extendido durante más de dos meses sin una respuesta concluyente.

Francos también se refirió a la decisión de la Oficina Anticorrupción de extender el plazo hasta el 31 de julio para la entrega de documentación. Aunque evitó cuestionar directamente la medida, dejó en claro que, desde su perspectiva, se trata de un trámite que no debería provocar controversias. Incluso sostuvo que cualquier adquisición patrimonial reciente debe ser incorporada sin inconvenientes a la declaración correspondiente, ya que el procedimiento administrativo es claro y no admite interpretaciones ambiguas.

El ex funcionario insistió en que el problema central no es solamente jurídico o administrativo, sino esencialmente político. A su entender, el mantenimiento de la polémica deteriora la relación del Gobierno con la sociedad y termina condicionando el desarrollo de otras iniciativas oficiales. Según expresó, cada intento del oficialismo por instalar nuevos temas vuelve inevitablemente a quedar opacado por las discusiones alrededor de Adorni.

Pese a sus cuestionamientos, Francos evitó pronunciarse sobre una eventual continuidad del vocero presidencial dentro del gabinete y aclaró que cualquier decisión corresponde exclusivamente al presidente Milei. De todos modos, reconoció que las tensiones internas forman parte habitual de la dinámica política, aunque advirtió que su profundización puede afectar el funcionamiento general de la administración nacional.

En otro tramo de la entrevista, Francos rechazó de manera tajante los rumores sobre la existencia de sobresueldos o pagos irregulares dentro del Gobierno. Aseguró que durante su paso por la Jefatura de Gabinete jamás percibió ingresos por fuera de su salario formal y negó tener conocimiento sobre fondos reservados destinados a compensaciones informales para funcionarios.

Respecto de Javier Milei, el ex jefe de Gabinete describió al mandatario como un dirigente “honesto” y “poco convencional”, destacando especialmente su estilo frontal y su manera directa de expresar opiniones. También aseguró que durante su tiempo dentro del Ejecutivo siempre pudo plantear diferencias o posiciones propias, aun cuando no coincidieran plenamente con las decisiones presidenciales.

Finalmente, Francos sostuvo que el futuro político del Gobierno dependerá de los resultados concretos de la gestión y de la capacidad de mostrar avances palpables ante la sociedad. Bajo esa lógica, insistió en que la legitimidad política se fortalece con logros efectivos y no con discusiones prolongadas que terminan debilitando la agenda oficial.