Karina Milei avanza sobre el Gabinete mientras la crisis de Adorni consume al Gobierno

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

En la política argentina, el poder rara vez tolera los vacíos. Cuando aparecen las crisis, alguien ocupa el centro de gravedad. Y en el oficialismo libertario, mientras el caso Manuel Adorni erosiona la estabilidad interna y multiplica las sospechas sobre el funcionamiento del Gobierno, ese lugar empieza a quedar cada vez más claramente en manos de Karina Milei.

No es un fenómeno nuevo. Pero sí es una etapa distinta. Porque hasta hace pocos meses el liderazgo de “El Jefe” operaba detrás de escena, en una dimensión casi invisible para el gran público pero absolutamente reconocida por ministros, legisladores y operadores libertarios. Hoy, en cambio, el crecimiento de Karina ya no se limita a la administración silenciosa del poder presidencial: empieza a transformarse en una conducción política explícita dentro del Gabinete.

La ausencia de la Secretaria General en la reciente gira presidencial a Estados Unidos terminó funcionando como una confirmación involuntaria de ese cambio. Durante toda la construcción del mileísmo, Javier y Karina funcionaron como una unidad indivisible. Ella acompañaba cada movimiento importante del Presidente, desde campañas hasta viajes internacionales. Que Milei haya aparecido solo en un foro global de empresarios y financistas mientras Karina permanecía en la Argentina administrando la crisis política dejó una señal demasiado evidente para pasar inadvertida.

Mientras el Presidente buscaba reforzar vínculos con inversores y fondos internacionales, Karina Milei se dedicaba a algo bastante más urgente: sostener el delicado equilibrio interno del oficialismo. Reuniones con gobernadores, conversaciones reservadas con dirigentes libertarios, presencia en el Congreso y apariciones estratégicas en actividades vinculadas al armado territorial comenzaron a dibujar un nuevo esquema de poder dentro de la Casa Rosada.

Porque el problema para el Gobierno ya no es únicamente Manuel Adorni. El problema es todo lo que el caso empezó a revelar alrededor suyo. Las tensiones internas. Los pases de factura. El temor creciente de funcionarios que empiezan a percibir que la crisis puede escalar. Y, sobre todo, la sensación de que el Presidente quedó encapsulado en una lógica cada vez más cerrada, mientras Karina se transforma en la única dirigente capaz de contener políticamente al oficialismo.

Eso explica también por qué comenzaron a circular con más fuerza versiones sobre reemplazos, movimientos internos y reacomodamientos dentro del Gabinete. Cada vez que se menciona la posibilidad de cambios en la Jefatura de Gabinete o en áreas sensibles, aparece inevitablemente la misma conclusión en los despachos libertarios: ninguna decisión importante se toma sin el aval de Karina Milei.

La paradoja es notable. Javier Milei construyó su identidad política denunciando los personalismos y cuestionando las estructuras tradicionales de poder. Sin embargo, el Gobierno terminó organizándose alrededor de una lógica extremadamente concentrada, donde las instituciones pesan menos que las relaciones de confianza personal. Y en esa arquitectura política, Karina dejó de ser solamente la hermana presidencial para convertirse en el eje ordenador de toda la administración.

La crisis de Adorni aceleró ese proceso. Porque cada día sin resolución profundiza el desgaste. Y cuanto más se deteriora la situación, más se fortalece la necesidad de una figura que coordine, contenga y discipline. Ese rol hoy no lo cumple ningún ministro. Tampoco el jefe de Gabinete. Lo ejerce Karina.

Patricia Bullrich percibió rápidamente ese cambio de clima cuando decidió exigir explicaciones públicas inmediatas sobre la situación patrimonial de Adorni. Su movimiento fue mucho más que un gesto institucional. Funcionó como una advertencia interna. Una señal de supervivencia política. Y dentro del oficialismo muchos entendieron que el pedido de transparencia también era una manera de marcar distancia preventiva frente a un conflicto que amenaza con seguir creciendo.

En ese contexto, Karina Milei empezó a reforzar otra dimensión de su construcción de poder: el vínculo con los gobernadores. La exposición minera en San Juan no representa simplemente una actividad sectorial. Es una demostración de centralidad política. Allí confluyen mandatarios provinciales que el Gobierno necesita desesperadamente para sostener reformas clave en el Congreso, desde la derogación de las PASO hasta proyectos económicos sensibles para la Casa Rosada.

Mientras Javier Milei conserva el rol de conductor ideológico y figura dominante en la escena pública, Karina se consolida como la administradora del poder real. Negocia, contiene, escucha, ordena y define prioridades. Cada crisis la vuelve más imprescindible. Y cada dificultad interna profundiza la dependencia política del Presidente respecto de su hermana.

El problema es que ese esquema también expone fragilidades. Porque cuando todo el equilibrio de una administración descansa sobre una mesa demasiado pequeña, cualquier crisis amenaza con desbordar el sistema completo. El mileísmo empieza a convivir ahora con una tensión peligrosa: necesita fortalecer políticamente a Karina para sostener el Gobierno, pero al mismo tiempo esa centralidad deja cada vez más en evidencia la debilidad del resto del Gabinete.

La pregunta que sobrevuela hoy a la Casa Rosada no es solamente qué ocurrirá con Adorni. La verdadera incógnita es otra: hasta dónde puede avanzar Karina Milei como factor de poder antes de que el Gobierno termine reconociendo formalmente una realidad que ya nadie discute puertas adentro: que el centro político del oficialismo dejó de estar repartido. Y que, en medio de la peor crisis interna desde la llegada de Milei al poder, la figura que emerge para conducir el Gabinete no es Javier: es su hermana, es Karina.