Santa Fe endurece su postura: judicializarán a familias que no paguen multas por amenazas escolares

El gobierno de Santa Fe confirmó este jueves que avanzará judicialmente contra las familias de adolescentes identificados por realizar amenazas de tiroteos en escuelas si no abonan las intimaciones económicas emitidas por el Estado provincial.

La definición fue realizada por la vocera oficial, Virginia Coudannes, durante una conferencia de prensa en la que defendió la política impulsada por la administración santafesina para sancionar este tipo de episodios, en medio de la fuerte preocupación social generada por amenazas escolares registradas en los últimos meses.

La decisión oficial se conoció luego de que un padre de la ciudad de Santa Fe presentara una impugnación formal contra una intimación por 6 millones de pesos, emitida tras la participación de su hijo adolescente en un “desafío viral” que derivó en la circulación de una nota intimidatoria vinculada a un supuesto ataque escolar.

Según la defensa, el hecho ocurrió fuera del establecimiento educativo y fue reconocido rápidamente tanto ante los padres como frente a las autoridades escolares.

Desde el gobierno provincial sostienen que la política aplicada ya comenzó a mostrar resultados. Coudannes aseguró que las amenazas disminuyeron “muchísimo” en las últimas semanas y detalló que recientemente sólo se registraron dos casos en Rosario y dos en la capital provincial.

“Las políticas han sido efectivas, tanto desde las comunidades educativas como desde el Ministerio de Educación y la investigación penal. También las intimaciones y el recupero de recursos”, sostuvo la funcionaria.

En ese marco, confirmó que aquellas familias que rechacen el pago o no cumplan con las intimaciones serán llevadas ante la Justicia. “Es el procedimiento. Después deberán afrontar la causa judicial correspondiente”, afirmó.

La postura oficial se enmarca en un contexto de máxima sensibilidad social tras el crimen ocurrido el 30 de marzo en San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años asesinó a Ian Cabrera, de 13 años, dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno.

Durante la conferencia, Coudannes informó además que existen 39 expedientes abiertos vinculados a amenazas escolares y que ya fueron enviadas 19 notificaciones económicas a las familias involucradas.

La medida generó cuestionamientos legales. El abogado Rodolfo Mingarini, quien representa a la familia que presentó la impugnación, sostuvo que el gobierno no tiene respaldo jurídico para exigir ese tipo de pagos.

El letrado argumentó que no existe un daño concreto que justifique el monto reclamado y cuestionó la legalidad del mecanismo utilizado por la Provincia.

“No se trata de un incumplimiento contractual ni de una multa prevista por ley. No puede cobrarse una sanción económica si no existe previamente una norma que la establezca”, afirmó en declaraciones radiales.

También cuestionó la falta de precisiones sobre los costos reclamados por el operativo estatal desplegado tras la amenaza. Según sostuvo, el monto podría haber sido “6 millones, 10 millones o 20 mil pesos” sin criterios claros de cálculo.

Las declaraciones provocaron una fuerte respuesta de la vocera provincial, quien defendió la decisión oficial y remarcó que los recursos utilizados en cada operativo salen de fondos públicos.

“Los recursos de la provincia los pagan todos los santafesinos con sus impuestos. Frente a estas situaciones el Estado debe desplegar personal y dispositivos de seguridad por una broma realizada en un contexto muy delicado”, señaló Coudannes.

Y agregó: “Puede presentar todos los reclamos que quiera, pero minimizar esto es una falta de respeto hacia quienes sostienen el funcionamiento del Estado y esperan que los servicios estén garantizados”.