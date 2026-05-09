La inversión extranjera muestra señales de recuperación, aunque el saldo aún sigue en terreno negativo

La inversión extranjera directa tuvo el mejor primer trimestre desde 2019

El saldo acumulado desde diciembre de 2023 continúa siendo negativo

La incertidumbre macroeconómica de 2025 afectó las decisiones empresariales

Los sectores energético y minero concentran las mayores expectativas de inversión

El RIGI ya acumula proyectos presentados por más de u$s100.000 millones

Analistas prevén un crecimiento más sostenido de la IED en los próximos años

Los ingresos por inversión extranjera directa (IED) comenzaron a mostrar señales de recuperación durante el primer trimestre del año, en un contexto en el que el Gobierno apuesta a consolidar la llegada de capitales vinculados a sectores estratégicos como energía y minería. Entre enero y marzo ingresaron al país u$s584 millones, el mejor desempeño trimestral desde comienzos de 2019. Sin embargo, el balance acumulado desde diciembre de 2023 todavía permanece en rojo, con una salida neta de u$s535 millones.

La contradicción entre un trimestre positivo y un saldo general negativo refleja la compleja dinámica que atravesó la economía argentina durante los últimos meses. Distintos analistas coinciden en que el deterioro observado durante gran parte de 2025 todavía condiciona los números agregados, aunque también advierten que comienzan a aparecer factores que podrían modificar la tendencia.

La economista Rocío Bisang explicó que el resultado acumulado responde principalmente al desempeño negativo que tuvo la inversión extranjera el año pasado, cuando por primera vez en más de dos décadas el balance de IED terminó con signo negativo. Según señaló, el escenario macroeconómico estuvo atravesado por múltiples factores de incertidumbre que impactaron directamente sobre las decisiones empresariales.

Las elecciones presidenciales, la volatilidad cambiaria, las fluctuaciones en las tasas de interés y las restricciones aún vigentes sobre el mercado de cambios generaron un clima poco favorable para la llegada de nuevos capitales. A eso se sumó una aceleración inflacionaria que volvió a alterar las expectativas de mediano plazo y afectó los planes de inversión de numerosas compañías.

No obstante, el inicio de 2026 mostró una mejora relativa en las condiciones económicas. Con el proceso electoral ya concluido y cierta estabilización en variables financieras clave, comenzaron a registrarse señales más alentadoras para los inversores. Para Bisang, parte de la incertidumbre se disipó en los últimos meses y eso ayudó a recomponer parcialmente el flujo de inversiones.

Pese a ello, la especialista advirtió que todavía resulta prematuro hablar de un ciclo expansivo sostenido. En su visión, la proximidad de un nuevo calendario electoral en 2027 podría volver a introducir dudas entre los actores internacionales y moderar el ritmo de desembarco de nuevos proyectos.

Desde otra mirada, el director de Analytica, Claudio Caprarulo, sostuvo que el comportamiento negativo de la IED estuvo fuertemente influido por operaciones puntuales, particularmente en el sector de telecomunicaciones. Según explicó, ese tipo de movimientos extraordinarios alteró significativamente el balance global y terminó condicionando las estadísticas acumuladas.

Caprarulo consideró que las perspectivas hacia adelante son más favorables y estimó que la cuenta de inversión extranjera podría volver a mostrar resultados positivos impulsados principalmente por los anuncios en hidrocarburos y minería. Ambos sectores concentran buena parte del interés inversor externo debido al potencial exportador y a las oportunidades vinculadas al desarrollo energético.

En la misma línea, desde la consultora Outlier remarcaron que esperan un crecimiento sostenido de los ingresos por IED, destacando especialmente la estabilidad de este tipo de flujos frente a los movimientos financieros de corto plazo. Para los analistas, el ingreso de inversiones productivas representa un factor clave para fortalecer la acumulación de divisas y consolidar la actividad económica.

Uno de los elementos que concentra mayores expectativas es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), promovido por el Gobierno como herramienta para atraer proyectos de gran escala. De acuerdo con estimaciones privadas, ya se presentaron iniciativas por más de u$s100.000 millones, mientras que alrededor de u$s28.000 millones ya fueron aprobados.

Sin embargo, los economistas señalan que el impacto concreto del RIGI sobre los ingresos efectivos todavía es limitado. Según datos analizados por especialistas de Facimex, desde 2025 los ingresos netos vinculados directamente al régimen acumularon apenas u$s762 millones.

Aun así, las proyecciones hacia adelante son optimistas. El consenso entre distintas consultoras es que la verdadera incidencia del RIGI comenzará a observarse con mayor claridad en los próximos años, cuando los proyectos actualmente en evaluación o ejecución empiecen a traducirse en desembolsos concretos y en nuevas inversiones productivas para la economía argentina.