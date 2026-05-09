El anuncio del “Super RIGI” abrió una nueva disputa política entre el Gobierno y La Cámpora

El Gobierno anunció el envío al Congreso del proyecto denominado “Super RIGI”

La iniciativa promete beneficios mayores a los del régimen de inversiones vigente

La Cámpora cuestionó duramente el anuncio y criticó los resultados económicos oficiales

El oficialismo sostiene que el esquema permitirá atraer nuevas inversiones millonarias

Los sectores de minería y energía siguen liderando los proyectos aprobados bajo el RIGI

El debate sobre incentivos fiscales y desarrollo económico volverá al centro de la agenda política

El anuncio realizado por el presidente Javier Milei sobre el envío al Congreso de un proyecto denominado “Super RIGI” volvió a agitar el escenario político y económico. La iniciativa, que según adelantó el mandatario ofrecerá mayores beneficios que el actual Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, generó una inmediata reacción de sectores opositores, especialmente de La Cámpora, que cuestionaron duramente la estrategia oficial para atraer capitales.

La discusión se instaló pocas horas después de que Milei regresara al país tras participar de la conferencia anual del Milken Institute en Los Ángeles. Desde sus redes sociales, el Presidente anticipó que el Gobierno impulsará un nuevo esquema de incentivos destinado a sectores que, según sus palabras, “nunca han existido en Argentina”.

El mensaje presidencial estuvo acompañado por un tono provocador y grandilocuente. “Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una mega bomba desde el avión presidencial”, escribió Milei antes de confirmar el envío del proyecto al Parlamento. La frase buscó instalar expectativa sobre una medida que, hasta el momento, todavía carece de detalles concretos acerca de sus alcances, beneficios fiscales y sectores involucrados.

Pese a la falta de precisiones oficiales, la propuesta rápidamente abrió un nuevo frente de confrontación política. Desde La Cámpora cuestionaron el rumbo económico del Gobierno y utilizaron las redes sociales para ironizar sobre la iniciativa. La agrupación vinculada al kirchnerismo recordó que el oficialismo ya consiguió aprobar la Ley Bases, el RIGI original, la reforma laboral y modificaciones regulatorias vinculadas a actividades extractivas, y sostuvo que aun así la situación económica no muestra mejoras palpables para buena parte de la población.

En el mensaje difundido por la organización, también se hizo referencia a las dificultades del mercado laboral y a las largas filas de personas buscando empleo en el conurbano bonaerense. La crítica apuntó directamente a la falta de resultados concretos en materia de generación de trabajo, uno de los ejes sobre los cuales el Gobierno busca respaldar su programa económico.

Mientras tanto, dentro del oficialismo el anuncio fue recibido con entusiasmo. Funcionarios y dirigentes alineados con la Casa Rosada destacaron la necesidad de profundizar los incentivos para captar inversiones en un contexto internacional competitivo, donde distintos países de la región buscan atraer capitales vinculados a sectores estratégicos.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, aprobado en el marco de la Ley Bases, se transformó en una de las principales apuestas económicas del Gobierno para estimular proyectos de gran escala. La herramienta ofrece beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros para inversiones millonarias orientadas a actividades consideradas claves para el desarrollo exportador.

Hasta el momento, los sectores de minería y energía aparecen como los principales protagonistas del esquema vigente. Diversos proyectos relacionados con litio, cobre, petróleo y gas fueron aprobados bajo el régimen, con expectativas de movilizar miles de millones de dólares en los próximos años.

Fuentes vinculadas al sector empresarial señalan que el Ejecutivo busca ahora ampliar el alcance del modelo y acelerar nuevas inversiones en áreas aún no desarrolladas plenamente en el país. Aunque no trascendieron precisiones oficiales, en el mercado especulan con posibles incentivos destinados a industrias tecnológicas, inteligencia artificial, infraestructura digital o desarrollos vinculados a la economía del conocimiento.

El anuncio del “Super RIGI” también vuelve a poner en discusión el debate sobre el modelo económico que impulsa el Gobierno. Mientras el oficialismo sostiene que la desregulación y los incentivos a la inversión son la vía para generar crecimiento sostenido, desde la oposición advierten sobre posibles desequilibrios regulatorios, pérdida de recursos fiscales y beneficios excesivos para grandes empresas.

En las próximas semanas, el Congreso volverá a convertirse en escenario central de esa disputa. Allí comenzará una discusión que no solo involucrará cuestiones técnicas y económicas, sino también una fuerte confrontación política sobre el rumbo productivo y el perfil de desarrollo que busca construir la administración de Milei.