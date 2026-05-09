El Banco Nación volvió al mercado de deuda tras más de tres décadas y captó más de u$s370 millones

El Banco Nación volvió al mercado de deuda después de más de 30 años

La entidad captó más de u$s370 millones mediante una colocación local

La demanda superó ampliamente la oferta inicial prevista por el banco

La emisión incluyó instrumentos en pesos, dólar MEP y UVA

Los fondos serán destinados a créditos para empresas, familias y exportadores

El programa financiero del banco contempla futuras emisiones por hasta u$s1.500 millones

El Banco de la Nación Argentina concretó una colocación de títulos de deuda en el mercado de capitales local por un monto equivalente a más de u$s370 millones, en una operación que marcó el regreso de la entidad a este tipo de financiamiento después de más de treinta años. La emisión fue considerada por el sector financiero como una de las más relevantes del mercado corporativo argentino en los últimos tiempos debido al volumen alcanzado y al fuerte interés de los inversores.

Desde la entidad destacaron que la demanda superó ampliamente la oferta inicial prevista, reflejando el interés tanto de inversores institucionales como minoristas por los instrumentos emitidos. La operación incluyó distintas alternativas financieras con el objetivo de captar perfiles diversos y ampliar la base de participantes.

La colocación estuvo estructurada en tres clases de títulos. La primera fue emitida en pesos ajustados por tasa TAMAR, la segunda en dólar MEP y la tercera en UVA, orientada principalmente al financiamiento hipotecario. Según detallaron desde el banco, el diseño de la operación buscó equilibrar las necesidades de financiamiento de la entidad con las preferencias actuales del mercado, en un contexto económico donde los inversores priorizan mecanismos de cobertura frente a la inflación y la volatilidad cambiaria.

En la Clase 1, el Banco Nación consiguió financiamiento a una tasa equivalente a TAMAR más 4,25%, mientras que en la Clase 2 logró una tasa de 5,50% en dólar MEP. Por su parte, la Clase 3, vinculada al sistema UVA, cerró con una tasa de UVA más 5,25%, consolidándose como uno de los segmentos de mayor interés dentro de la colocación.

Fuentes de la entidad explicaron que se recibieron más de 1.600 ofertas durante el proceso de licitación y que una gran parte de ellas se alineó con las expectativas financieras proyectadas por el banco. Esto permitió aceptar un porcentaje elevado de las propuestas, especialmente en los instrumentos vinculados a TAMAR y UVA.

La operación forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Banco Nación para fortalecer su presencia en el mercado de capitales y diversificar sus mecanismos de fondeo. El programa vigente contempla emisiones por hasta u$s1.500 millones, lo que abre la posibilidad de futuras colocaciones en los próximos meses.

El regreso de la entidad al mercado de deuda también representa un movimiento significativo dentro del sistema financiero argentino. Durante décadas, el Banco Nación se concentró principalmente en el fondeo tradicional a través de depósitos y líneas específicas de financiamiento. Ahora, la conducción de la entidad busca incorporar herramientas utilizadas habitualmente por grandes bancos y compañías privadas para ampliar su capacidad crediticia.

Los fondos obtenidos mediante esta emisión serán destinados al financiamiento de la economía real. Entre los principales objetivos definidos por el banco figuran el fortalecimiento del crédito para pequeñas y medianas empresas, la expansión de líneas hipotecarias para familias, el apoyo financiero a exportadores y el acompañamiento a economías regionales.

Dentro del sector financiero, la colocación fue interpretada como una señal positiva sobre la capacidad del mercado local para absorber emisiones de gran magnitud en un escenario económico todavía atravesado por desafíos macroeconómicos. Analistas consideran que el elevado nivel de demanda refleja una mayor disposición de los inversores a participar en instrumentos emitidos por entidades con fuerte respaldo estatal y amplia presencia en el sistema bancario.

Desde el Banco Nación remarcaron que la operación constituye un paso importante dentro del proceso de modernización institucional que impulsa la entidad. En ese sentido, señalaron que el objetivo es avanzar hacia un esquema más competitivo, transparente y con mayor capacidad de financiamiento para el sector productivo.

La emisión también aparece en un momento donde el crédito comienza lentamente a recuperar dinamismo tras varios años de caída real. Tanto desde el Gobierno como desde el sistema financiero buscan que la expansión del financiamiento contribuya a sostener la recuperación de la actividad económica y facilite nuevas inversiones en distintos sectores productivos.