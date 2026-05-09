Pichetto impulsa una ley de emergencia para PyMEs y profundiza su acercamiento al kirchnerismo

Miguel Ángel Pichetto presentó un proyecto de emergencia para las PyMEs

La iniciativa cuenta con respaldo de legisladores cercanos al kirchnerismo

El proyecto propone rebajas tarifarias y alivio impositivo para pequeñas empresas

También contempla protección frente a ejecuciones judiciales y remates

Los impulsores advierten sobre el cierre de miles de empresas en el último año

El acercamiento político entre Pichetto y el kirchnerismo gana fuerza en el Congreso

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto presentó un proyecto de ley destinado a asistir a las micro, pequeñas y medianas empresas en medio de la crisis económica y la fuerte caída del consumo interno. La iniciativa, que propone una batería de medidas fiscales, tarifarias y financieras, también expuso un dato político de alto impacto: el respaldo explícito de dirigentes vinculados al kirchnerismo y la consolidación de un nuevo esquema de alianzas dentro del Congreso.

El texto fue impulsado desde el bloque Encuentro Federal, pero cuenta con el acompañamiento de legisladores de Unión por la Patria cercanos a Cristina Fernández de Kirchner. Entre quienes firmaron el proyecto aparecen nombres de peso dentro del espacio opositor, como Julia Strada, Sergio Palazzo, Vanesa Siley y Carlos Cisneros.

La iniciativa propone declarar la emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral para las MiPyMEs por un período inicial de 365 días. El objetivo central es aliviar la situación de miles de empresas que, según sostienen sus impulsores, atraviesan una etapa crítica producto de la caída de ventas, el aumento de costos y la presión fiscal.

El proyecto incluye una reducción del 50% en las tarifas de servicios públicos como electricidad, gas y agua para pequeñas empresas, además de una baja en la alícuota del IVA aplicada a esos consumos. También contempla la exención del impuesto a los débitos y créditos bancarios y la creación de una moratoria especial para microempresas, con posibilidad de condonar hasta el 100% de multas e intereses.

Otro de los puntos relevantes de la propuesta apunta a fortalecer la participación de las PyMEs en el mercado interno. Para ello, se establece una reserva del 30% de las compras públicas del Estado para productos y servicios generados por pequeñas y medianas empresas nacionales. Además, se propone garantizar un 30% de espacio en góndolas para productos elaborados por firmas argentinas del sector.

La iniciativa también incorpora un mecanismo de protección financiera destinado a empresas en crisis. Se trata de un régimen preventivo de reestructuración de pasivos que permitiría suspender ejecuciones judiciales y remates mientras las compañías negocian acuerdos con acreedores. Según los autores del proyecto, la intención es evitar cierres definitivos y preservar fuentes de empleo.

Los fundamentos del texto describen un escenario preocupante para el entramado productivo. De acuerdo con los datos citados por los legisladores, entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 desaparecieron alrededor de 9.300 empresas en todo el país. Ese proceso, sostienen, tuvo un fuerte impacto sobre el empleo registrado y sobre numerosas economías regionales.

Más allá del contenido económico, el proyecto dejó en evidencia un movimiento político que genera atención dentro del peronismo y del sistema opositor. El acercamiento entre Pichetto y dirigentes del kirchnerismo marca un cambio significativo respecto de los últimos años, cuando el exsenador mantuvo posiciones cercanas a Mauricio Macri y sectores de la oposición no peronista.

En el entorno del diputado reconocen que en los últimos meses se profundizaron los contactos con Cristina Kirchner y con dirigentes de máxima confianza de la expresidenta. Incluso trascendió que Pichetto habría alentado al gobernador bonaerense Axel Kicillof a mantener encuentros políticos con la exmandataria para avanzar en una reorganización interna del peronismo.

El debate sobre la situación de las PyMEs aparece como uno de los ejes donde distintos sectores opositores buscan construir coincidencias frente al programa económico del Gobierno nacional. Mientras el oficialismo sostiene que la estabilización macroeconómica terminará generando una recuperación productiva, desde la oposición advierten sobre el impacto que la recesión y los costos operativos tienen sobre las pequeñas empresas.

En las próximas semanas, el proyecto comenzará a discutirse en comisiones y se convertirá en un nuevo escenario de confrontación política y económica dentro del Congreso.