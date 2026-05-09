El mercado apuesta a una inédita calma cambiaria mientras bajan las expectativas de inflación

El Banco Central difundió nuevas proyecciones de inflación y dólar para 2026

Los analistas esperan una desaceleración gradual del índice de precios

El dólar mayorista se mantendría estable y subiría menos que la inflación

Las reservas brutas superan los u$s45.900 millones tras fuertes compras oficiales

Fitch mejoró la calificación de la deuda argentina y fortaleció el clima financiero

Persisten dudas sobre la acumulación de reservas netas y el escenario pos electoral

La estabilidad del dólar y las proyecciones de desaceleración inflacionaria comenzaron a consolidar un clima de mayor optimismo en el mercado financiero. En ese contexto, el Banco Central de la República Argentina difundió una nueva edición del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), donde economistas y entidades financieras proyectaron meses de relativa tranquilidad cambiaria y una inflación en descenso gradual.

El informe se conoció en paralelo con otra señal positiva para el Gobierno: la mejora en la calificación de la deuda soberana argentina por parte de Fitch Ratings, que elevó la nota del país desde CCC+ hasta B-. La decisión fue interpretada por operadores financieros como un reconocimiento parcial a la estabilización macroeconómica registrada durante los últimos meses.

Según el REM, elaborado a partir de consultas realizadas a 45 analistas y entidades financieras, la inflación habría alcanzado el 2,6% en abril y descendería al 2,3% durante mayo. Para junio, las estimaciones apuntan a un 2,1%, mientras que recién en agosto el Índice de Precios al Consumidor podría perforar el umbral del 2% mensual, con una proyección cercana al 1,8%.

La desaceleración inflacionaria aparece acompañada por un escenario de fuerte estabilidad cambiaria. Los especialistas consultados por el Banco Central prevén que el dólar mayorista promedie los $1.410 durante mayo, lo que implicaría una suba mensual de apenas 1,4%. De esta manera, el tipo de cambio oficial seguiría avanzando por debajo tanto de la inflación como de las tasas en pesos.

Actualmente, la cotización mayorista se ubica cerca de los $1.393 y acumula una caída superior al 4% en lo que va de 2026. Al mismo tiempo, la distancia respecto del techo de la banda cambiaria de flotación se amplió hasta el 23%, un fenómeno que refuerza la percepción de calma dentro del mercado cambiario.

Para distintos analistas, uno de los factores centrales detrás de esta estabilidad es el fuerte ingreso de divisas provenientes del sector exportador. El flujo de liquidaciones permitió sostener la oferta de dólares y facilitar las compras de reservas por parte de la autoridad monetaria sin necesidad de intervenir agresivamente en el mercado.

En ese sentido, el Banco Central continúa acumulando divisas de manera sostenida. Solo durante la última jornada adquirió u$s35 millones y, desde comienzos de enero, el saldo de compras supera los u$s7.400 millones. Como resultado, las reservas brutas ya alcanzan los u$s45.951 millones.

Sin embargo, algunos economistas advierten que el crecimiento de las reservas netas todavía no acompaña la magnitud de las compras oficiales. El impacto de vencimientos futuros y otros compromisos financieros continúa limitando la recomposición plena del balance del Banco Central, uno de los puntos que siguen siendo observados por los mercados internacionales.

En paralelo, organismos y calificadoras mantienen una postura cautelosa respecto del panorama argentino. Aunque Moody's Ratings reconoció avances vinculados a la consolidación fiscal, la recuperación económica y las reformas impulsadas por el Gobierno, también señaló que persisten dudas sobre la sustentabilidad del esquema financiero después de las elecciones presidenciales de 2027.

El comportamiento del dólar futuro también refleja expectativas más moderadas respecto de la devaluación. En el mercado de futuros del Matba Rofex, los contratos para diciembre se negocian alrededor de los $1.617, un valor considerablemente inferior al que el mercado proyectaba apenas dos meses atrás.

De acuerdo con el REM, el tipo de cambio mayorista cerraría diciembre en torno a los $1.676, lo que implicaría una devaluación anual cercana al 15,8%. Para el grupo de analistas considerados más precisos dentro del relevamiento, incluso el valor esperado para fin de año es todavía más bajo, alrededor de los $1.611.

El escenario proyectado alimenta la expectativa de una etapa de mayor previsibilidad financiera, algo poco frecuente en la economía argentina de los últimos años. No obstante, especialistas coinciden en que el principal desafío seguirá siendo consolidar la desaceleración inflacionaria y fortalecer el nivel de reservas netas para sostener la estabilidad cambiaria en el mediano plazo.