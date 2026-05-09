Crece la presión opositora sobre Adorni por dudas en torno a su patrimonio y gastos personales

La oposición pidió una sesión especial para interpelar a Manuel Adorni

Los cuestionamientos apuntan al patrimonio y al uso de fondos públicos

Diputados opositores reclaman explicaciones sobre propiedades y gastos personales

Adorni prepara su declaración jurada y sostiene que todo está debidamente respaldado

Javier Milei respaldó públicamente al jefe de Gabinete y descartó desplazarlo

La polémica anticipa nuevas tensiones políticas en la Cámara de Diputados

El jefe de Gabinete Manuel Adorni volverá a quedar bajo presión política en la Cámara de Diputados luego de que un amplio grupo de legisladores opositores presentara un pedido formal para convocar a una sesión especial el próximo 14 de mayo. El objetivo de la iniciativa es avanzar con distintos proyectos de interpelación para que el funcionario brinde explicaciones sobre su situación patrimonial y el presunto uso irregular de recursos del Estado.

La solicitud fue elevada al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y reúne firmas de representantes de distintos espacios opositores, entre ellos el Partido Socialista, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Provincias Unidas. La avanzada parlamentaria suma un nuevo capítulo a la creciente tensión política entre el oficialismo y la oposición en torno a la figura del vocero presidencial y jefe de Gabinete.

Uno de los principales impulsores del pedido es el diputado Esteban Paulón, quien sostuvo que el funcionario debe concurrir al Congreso para aclarar las dudas surgidas en torno a sus declaraciones patrimoniales. Según argumentan los legisladores opositores, si toda la información está correctamente respaldada no debería existir inconveniente en responder públicamente ante la Cámara.

El temario previsto para la sesión contempla cuatro proyectos de interpelación centrados en dos ejes principales. Por un lado, las sospechas vinculadas al supuesto uso irregular de bienes estatales y fondos públicos. Por otro, las dudas sobre el crecimiento patrimonial declarado por el funcionario durante los últimos años.

Entre los puntos que la oposición pretende esclarecer aparecen los gastos destinados a refacciones de una vivienda, que habrían alcanzado una suma cercana a los 245.000 dólares pagados en efectivo. También figuran cuestionamientos relacionados con la compra de propiedades en el barrio porteño de Caballito y en un country privado.

Además, los diputados opositores pusieron bajo análisis diversos viajes familiares al exterior y pasajes en primera clase que, según sostienen, no habrían sido utilizados. Desde los bloques impulsores consideran que existen inconsistencias y omisiones que deben ser explicadas formalmente ante el Congreso.

La ofensiva legislativa se produce mientras Adorni avanza en la preparación de su declaración jurada correspondiente a 2025, documentación que será presentada ante la Justicia dentro de los plazos legales previstos. En el entorno del funcionario aseguran que la estrategia defensiva estará centrada en justificar el origen de su patrimonio a partir de una herencia familiar recibida tras el fallecimiento de su padre en 2002.

De acuerdo con esa explicación, la herencia habría incluido un departamento y un terreno ubicados en la ciudad de La Plata, activos que servirían como sustento patrimonial para parte de las operaciones inmobiliarias y gastos cuestionados por la oposición.

Aunque algunos dirigentes del propio oficialismo reclamaron acelerar la presentación de la documentación, el círculo cercano a Adorni mantiene la decisión de respetar los tiempos formales establecidos por la normativa vigente. Entre quienes se pronunciaron públicamente sobre el tema apareció Patricia Bullrich, quien pidió que toda la información sea entregada de manera inmediata para despejar dudas.

El propio jefe de Gabinete minimizó la controversia y sostuvo que la confección de la declaración jurada es un procedimiento sencillo, asegurando además que cuenta con toda la documentación respaldatoria necesaria.

En medio de la escalada política, el presidente Javier Milei salió públicamente en defensa de uno de sus funcionarios más cercanos. El mandatario afirmó que Adorni “tiene todo en regla” y garantizó que presentará la información correspondiente dentro de los plazos legales.

Milei también descartó de manera tajante cualquier posibilidad de desplazarlo del cargo. “No voy a ejecutar gente honesta”, sostuvo el Presidente, ratificando el respaldo político de la Casa Rosada frente a la ofensiva opositora.

Aunque Unión por la Patria no firmó el pedido de sesión especial impulsado por otros bloques, también presentó iniciativas vinculadas a la situación patrimonial del funcionario, lo que anticipa un escenario de fuerte confrontación parlamentaria en las próximas semanas.