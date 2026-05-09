La suba de la mora obliga a bancos y provincias a desplegar planes de rescate financiero

La mora en tarjetas bancarias pasó del 2% al 11% en un año

Bancos y financieras comenzaron a priorizar refinanciaciones sobre judicializaciones

El Banco Nación y el Banco Provincia lanzaron programas especiales para deudores

Santa Fe y Córdoba implementaron planes provinciales de asistencia financiera

Las fintech también negocian refinanciaciones y quitas de intereses punitorios

Especialistas advierten que actuar temprano mejora las posibilidades de acuerdo

El fuerte crecimiento de la mora en créditos y tarjetas de crédito comenzó a modificar de manera profunda la estrategia del sistema financiero argentino. Lo que hasta hace pocos años se resolvía con punitorios, judicialización y reportes negativos en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina, hoy se transformó en un problema de escala que obliga a bancos, provincias y entidades financieras a ofrecer refinanciaciones y programas especiales para evitar un deterioro mayor.

Las cifras encendieron las alarmas en el sector. La mora en tarjetas de crédito bancarias pasó del 2% en enero de 2025 al 11% en enero de 2026. En el universo no bancario, donde operan financieras, mutuales y billeteras digitales, el índice ronda el 25%, con un impacto particularmente fuerte entre jóvenes y jubilados.

Detrás de este fenómeno aparece un cambio de contexto económico. Con una inflación más baja que en años anteriores, las cuotas dejaron de licuarse rápidamente y comenzaron a representar una carga más pesada sobre los ingresos familiares. A eso se suma un escenario de tasas reales positivas que encarece las refinanciaciones y vuelve más difícil sostener pagos mensuales elevados.

En el sistema financiero reconocen que la situación ya no puede abordarse únicamente mediante mecanismos de cobranza tradicionales. Judicializar miles de deudores no solo resulta costoso, sino también poco eficiente. Por eso, el nuevo enfoque apunta a refinanciar, extender plazos y, en algunos casos, perdonar intereses punitorios para recuperar al menos parte del capital adeudado.

Los bancos públicos son hoy uno de los principales actores en esta estrategia de contención. El Banco de la Nación Argentina mantiene activa una línea de consolidación de deudas que permite cancelar obligaciones tanto dentro como fuera de la entidad. El programa contempla plazos de hasta 72 meses y establece que la cuota no supere el 35% del ingreso neto del solicitante.

El esquema está orientado a clientes que mantienen deudas en situación regular o irregular no judicializada. Quienes hayan alcanzado la categoría más grave dentro del sistema financiero quedan excluidos de la posibilidad de acceder al beneficio.

Por su parte, el Banco de la Provincia de Buenos Aires lanzó líneas específicas para morosos tempranos. El programa ofrece refinanciaciones de hasta 72 meses y condiciones flexibles que no exigen una precalificación crediticia positiva, una característica considerada clave para personas ya afectadas por problemas financieros.

La preocupación también llegó a los gobiernos provinciales. En Santa Fe, las autoridades detectaron que más de un tercio de los empleados estatales posee descuentos por créditos sobre sus salarios y que miles de trabajadores superan niveles críticos de endeudamiento.

Ante ese escenario, la provincia implementó el programa “protección del salario”, que reduce el porcentaje máximo de descuentos permitidos y promueve líneas especiales de refinanciación a través del Banco de Santa Fe. La iniciativa también busca limitar el impacto de mutuales y financieras que aplican costos financieros extremadamente elevados.

En Córdoba, el gobierno provincial lanzó un esquema de refinanciación destinado al personal policial, uno de los sectores más afectados por créditos tomados en entidades informales y mutuales con tasas elevadas.

Mientras tanto, la banca privada avanza con negociaciones individuales que hace apenas un año resultaban impensadas. Las entidades comenzaron a ofrecer extensiones de plazo, períodos de gracia y reducciones de tasas para clientes con voluntad de pago demostrable. En muchos casos, también se evalúan quitas de intereses punitorios para evitar que la deuda se vuelva incobrable.

El sector fintech y las billeteras digitales enfrentan un escenario todavía más delicado. Con niveles de mora superiores a los del sistema bancario tradicional y costos financieros más altos, las plataformas comenzaron a negociar caso por caso con usuarios que buscan regularizar su situación.

En todas las alternativas aparece un elemento común: la necesidad de que el deudor tome la iniciativa antes de ingresar en instancias judiciales o categorías críticas dentro del sistema financiero. En bancos y financieras coinciden en que cuanto más temprana sea la negociación, mayores serán las posibilidades de obtener condiciones favorables y evitar un deterioro irreversible de la deuda.