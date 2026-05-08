Los veedores se encontraron con las puertas de la AFA cerradas y no pudieron ingresar

Los veedores del Ministerio de Justicia no pudieron ingresar a la sede de la AFA

La auditoría busca revisar balances y documentación contable de la entidad

La IGJ cuestiona inconsistencias financieras y falta de información respaldatoria

El intento de trasladar oficinas a Pilar también quedó bajo análisis oficial

El Gobierno evalúa nuevas medidas para acceder a la documentación requerida

La conducción de Claudio Tapia mantiene silencio frente al avance de la auditoría

La tensión entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino sumó un nuevo capítulo luego de que los veedores designados por el Ministerio de Justicia no pudieran ingresar a la sede de la entidad para comenzar la auditoría sobre sus estados contables y documentación administrativa.

Los técnicos enviados por la cartera judicial tenían previsto iniciar este jueves la revisión de balances, registros institucionales y acuerdos comerciales vinculados a la conducción encabezada por Claudio Tapia. Sin embargo, al arribar al edificio de la calle Viamonte 1366 se encontraron con las puertas cerradas y un cartel que indicaba que las oficinas funcionaban en otro domicilio, ubicado en la localidad bonaerense de Pilar.

El episodio generó un nuevo foco de conflicto entre la administración nacional y la conducción de la AFA. Según fuentes oficiales, los auditores tenían instrucciones precisas de solicitar acceso formal a la documentación contable y societaria de la entidad con el objetivo de elaborar un informe técnico sobre el manejo institucional y económico del organismo.

La referencia al supuesto traslado administrativo hacia Pilar volvió a encender las alarmas dentro de la Inspección General de Justicia. El organismo ya había rechazado previamente el intento de mudar el domicilio institucional de la AFA fuera de la Ciudad de Buenos Aires tras constatar que en ese lugar no existían estructuras administrativas operativas ni funcionaba efectivamente la gestión cotidiana de la entidad.

Dentro del Gobierno interpretan ese movimiento como una maniobra orientada a limitar el alcance de los controles de la IGJ, cuya competencia se circunscribe a entidades radicadas en territorio porteño. La decisión de mantener cerrada la sede de Viamonte durante la llegada de los veedores fue considerada por funcionarios como una señal de resistencia frente al proceso de auditoría.

Ante la imposibilidad de ingresar al edificio, los técnicos dejaron debajo de la puerta un cuestionario de cuatro páginas destinado a requerir información contable y administrativa. Posteriormente se trasladaron hacia la sede de la Superliga, otro de los espacios alcanzados por las medidas de fiscalización impulsadas desde el Ministerio de Justicia.

Fuentes vinculadas al operativo confirmaron que se elevará un informe detallado al ministro Juan Bautista Mahiques, quien deberá definir los próximos pasos administrativos y judiciales para garantizar el acceso a la documentación requerida.

La decisión oficial de enviar veedores surgió a partir de una denuncia presentada por la IGJ sobre presuntas inconsistencias en los balances de la AFA correspondientes a los últimos ocho años. Según trascendió, el organismo no habría podido justificar movimientos por aproximadamente 450 millones de dólares y tampoco habría entregado en tiempo y forma documentación complementaria vinculada a sus estados contables más recientes.

Además de las observaciones financieras, la auditoría impulsada por el Gobierno incluye otros aspectos bajo análisis. Entre ellos aparecen la creación de una universidad vinculada a la AFA que no habría sido registrada formalmente ante las autoridades correspondientes, las relaciones comerciales con empresas investigadas por presuntos desvíos de fondos y vínculos comerciales con firmas bajo sospecha de lavado de dinero.

Dentro del expediente también figura el fallido intento de trasladar el domicilio administrativo a la provincia de Buenos Aires, un aspecto que la IGJ considera especialmente sensible por sus implicancias regulatorias y de control institucional.

Desde el entorno de la conducción de Tapia, en tanto, evitan confrontar públicamente con el Gobierno, aunque mantienen una postura de fuerte hermetismo respecto del proceso de auditoría y las acusaciones planteadas por los organismos oficiales.

Ahora, el foco queda puesto en las decisiones que adopte el Ministerio de Justicia tras recibir el informe de los veedores. El decreto que habilitó la auditoría contempla distintas herramientas para avanzar en caso de falta de colaboración por parte de la entidad deportiva. Entre las alternativas posibles aparecen medidas judiciales, pedidos compulsivos de documentación y sanciones administrativas.

Mientras tanto, el inicio frustrado de la auditoría profundiza el clima de tensión alrededor de la conducción de la AFA y anticipa una disputa institucional que podría escalar en las próximas semanas.