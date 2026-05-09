La Corte Suprema rechazó el “per saltum” del Gobierno y la disputa por la reforma laboral seguirá en tribunales inferiores

La Corte Suprema rechazó el recurso de “per saltum” presentado por el Gobierno

Las causas sobre la reforma laboral seguirán en tribunales inferiores

El máximo tribunal consideró que no existía gravedad institucional suficiente

La decisión representa un nuevo revés judicial para la administración de Milei

La CGT mantiene cautelares y cuestionamientos contra distintos artículos de la ley

La Sociedad Rural respaldó judicialmente la validez de la reforma laboral

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso extraordinario por “per saltum” presentado por el Gobierno nacional para que el máximo tribunal interviniera de manera directa en las causas judiciales vinculadas a la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei. Con esta decisión, los expedientes continuarán su trámite en instancias inferiores y se extenderá la disputa judicial en torno a la denominada Ley de Modernización Laboral.

El recurso había sido impulsado por la Procuración del Tesoro de la Nación luego de distintos fallos que pusieron en discusión la constitucionalidad y el alcance de varios artículos centrales de la reforma aprobada por el Congreso en marzo de este año.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti coincidieron en que no estaban dadas las condiciones excepcionales necesarias para habilitar la vía del “per saltum”, un mecanismo procesal reservado únicamente para situaciones de extrema gravedad institucional y urgencia manifiesta.

En el documento difundido por el máximo tribunal se señaló que no se verificaban los requisitos previstos en el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial para permitir el salto de instancia solicitado por el Poder Ejecutivo. De esta manera, la Corte evitó intervenir de forma inmediata en un conflicto judicial que todavía se encuentra en pleno desarrollo en otros fueros.

La decisión representa un nuevo revés judicial para el Gobierno nacional en uno de los proyectos más sensibles de su programa económico y laboral. La reforma impulsada por la Casa Rosada había sido presentada como una herramienta central para flexibilizar relaciones laborales, reducir litigiosidad y estimular la generación de empleo privado.

Sin embargo, desde su aprobación legislativa, distintos sectores sindicales y organizaciones sociales iniciaron presentaciones judiciales cuestionando artículos vinculados a derechos laborales, negociación colectiva y mecanismos de contratación. Entre las acciones más relevantes aparece la cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo, que busca frenar parcialmente la aplicación de algunos puntos de la ley.

El escenario judicial había tenido semanas atrás un fallo favorable para el oficialismo, luego de que la Justicia resolviera que determinados planteos sindicales excedían la competencia específica del fuero laboral. Esa resolución había sido interpretada por el Gobierno como una señal positiva en la defensa de la reforma.

No obstante, el rechazo del “per saltum” volvió a introducir incertidumbre sobre los tiempos judiciales y sobre la posibilidad de que distintas cámaras continúen emitiendo decisiones contradictorias respecto de la validez de la normativa.

La resolución de la Corte también generó repercusiones políticas inmediatas. El abogado César Biondini, integrante del Frente Patriota Federal, sostuvo públicamente que la decisión del tribunal constituye un “mensaje político” hacia el Gobierno y cuestionó la estrategia judicial adoptada por la administración libertaria.

Mientras tanto, sectores empresarios y rurales comenzaron a involucrarse de manera más activa en la disputa. Uno de los respaldos más importantes para la reforma laboral llegó desde la Sociedad Rural Argentina, que se presentó ante la Justicia para defender la validez de la ley y solicitar que no se suspenda su aplicación.

Desde la entidad rural consideran que la reforma constituye una herramienta clave para mejorar la competitividad económica y modernizar el funcionamiento del mercado laboral argentino. El posicionamiento de la Sociedad Rural evidenció que la discusión excede el plano estrictamente sindical y se transformó en un debate más amplio sobre el rumbo económico impulsado por el Gobierno.

Ahora, el conflicto continuará en tribunales inferiores, donde seguirán analizándose las distintas cautelares y cuestionamientos presentados contra la reforma. Mientras tanto, el Ejecutivo deberá sostener la defensa jurídica de una de sus principales apuestas legislativas en medio de un escenario político y judicial cada vez más complejo.