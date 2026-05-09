YPF acelera su apuesta por Vaca Muerta tras un nuevo respaldo a la gestión de Horacio Marín

YPF inició una nueva etapa tras la reelección de Horacio Marín

La petrolera registró un EBITDA récord y mejoró su rentabilidad

Vaca Muerta concentra la mayor parte de las inversiones de la compañía

La producción de shale oil creció 39% durante el primer trimestre

Avanzan los proyectos VMOS y Argentina LNG para ampliar exportaciones

YPF busca convertir a la energía en uno de los grandes generadores de divisas del país

La reelección de Horacio Marín al frente de YPF marcó el inicio de una nueva etapa para la petrolera estatal, que busca consolidarse como uno de los principales operadores shale de la región y profundizar su estrategia exportadora a través del denominado “Plan 4x4”.

El respaldo a la conducción de Marín llegó en un contexto de fuerte mejora operativa y financiera para la compañía. Durante 2025, YPF registró un EBITDA récord cercano a los u$s5.000 millones y, en el primer trimestre de 2026, volvió a mostrar cifras positivas con un resultado operativo de u$s1.594 millones, un 28% superior al del mismo período del año anterior.

Según el informe presentado ante la Comisión Nacional de Valores, el crecimiento estuvo impulsado por mejores precios internacionales, una mayor producción de shale y menores costos de extracción en áreas no convencionales, especialmente en Vaca Muerta.

La compañía destacó además que el EBITDA alcanzado durante el primer trimestre fue el más alto de su historia para ese período, con un margen equivalente al 32% de sus ingresos. A su vez, la utilidad neta alcanzó los u$s409 millones, consolidando un escenario de mayor rentabilidad para la empresa.

Uno de los principales motores del crecimiento continúa siendo la expansión del shale oil. La producción de petróleo no convencional promedió los 205.000 barriles diarios, con un incremento interanual del 39%. Dentro de ese avance sobresale el desarrollo de La Angostura Sur, un bloque que en menos de dos años se convirtió en uno de los más productivos de Vaca Muerta bajo control total de YPF.

En paralelo, las inversiones durante el trimestre rondaron los u$s1.000 millones y cerca del 78% de esos desembolsos fueron destinados a proyectos no convencionales. La empresa anticipa que el ritmo inversor se acelerará todavía más durante el segundo semestre de este año, manteniendo una previsión de inversión anual de entre u$s5.500 millones y u$s5.800 millones.

La estrategia de la compañía apunta a concentrar recursos en los activos de mayor rentabilidad y abandonar gradualmente áreas maduras de menor productividad. Bajo ese esquema, YPF prevé destinar aproximadamente el 70% de sus inversiones directamente al desarrollo de Vaca Muerta.

El crecimiento también se refleja en el segmento de refinación. Las refinerías procesaron unos 344.000 barriles diarios durante el trimestre, permitiendo alcanzar niveles récord de producción de naftas premium y destilados medios. Esa mejora operativa redujo la necesidad de importaciones y abrió la posibilidad de exportar combustibles a mercados regionales.

Otro de los proyectos estratégicos para la compañía es el desarrollo de Vaca Muerta Oil Sur, conocido como VMOS. La obra ya supera el 60% de avance y busca ampliar significativamente la capacidad de evacuación de petróleo desde Vaca Muerta hacia puertos de exportación.

En abril, YPF amplió además su participación en el proyecto al adquirir capacidad adicional de transporte, consolidando una presencia cercana al 30% dentro de la iniciativa. El objetivo es que el sistema entre plenamente en operaciones durante el próximo año y permita transportar hasta 550.000 barriles diarios hacia 2027.

En materia de gas natural licuado, la empresa también avanza en el proyecto Argentina LNG junto a socios internacionales como Eni y ADNOC XRG. La iniciativa contempla inversiones multimillonarias destinadas a infraestructura, desarrollo de bloques gasíferos y construcción de plantas de licuefacción en la provincia de Río Negro.

En el plano financiero, la petrolera también mostró señales de fortalecimiento. Durante el trimestre obtuvo un flujo de caja libre superior a los u$s870 millones y logró adelantar pagos de deuda por aproximadamente u$s750 millones. Gracias a esa mejora, la deuda neta consolidada descendió hasta los u$s8.425 millones y la liquidez de la compañía alcanzó los u$s1.700 millones.

La hoja de ruta presentada por Marín ante inversores proyecta además que las exportaciones energéticas argentinas podrían alcanzar los u$s30.000 millones anuales hacia el final de la década. Para la conducción de YPF, el desafío pasa ahora por consolidar infraestructura, aumentar producción y transformar definitivamente a la energía en uno de los principales motores de ingreso de divisas para el país.