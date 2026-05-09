El cierre de Cabot en Campana profundiza la crisis de la industria del neumático

Cabot cerró su histórica planta industrial en Campana tras más de seis décadas

La empresa producía negro de humo, un insumo clave para neumáticos y caucho

El cierre afecta a unos 150 trabajadores y a proveedores de la región

La crisis se profundizó tras el cierre definitivo de FATE en febrero

La apertura importadora y la caída del consumo golpean a la industria local

Argentina perderá su única producción local de negro de humo a gran escala

La decisión de la filial argentina de Cabot Corporation de cerrar su planta industrial en la ciudad de Campana encendió nuevas alarmas sobre la situación que atraviesa la cadena industrial vinculada a la producción de neumáticos en el país. La empresa confirmó el inicio del desmantelamiento de su histórica fábrica, inaugurada en 1962, y el impacto ya comenzó a sentirse en uno de los principales corredores fabriles de la provincia de Buenos Aires.

La planta era la primera instalación que la multinacional estadounidense había abierto en América Latina y durante décadas ocupó un lugar estratégico dentro de la industria petroquímica y del caucho argentino. Allí se producían cerca de 85.000 toneladas anuales de negro de humo, un insumo esencial para la fabricación de neumáticos y otros productos derivados del caucho.

El cierre dejará sin empleo a alrededor de 150 trabajadores directos y también afectará a contratistas, proveedores y servicios asociados a la actividad industrial de la región. La noticia generó preocupación entre sindicatos, autoridades locales y sectores empresarios que observan con inquietud el deterioro de la actividad manufacturera en el cordón industrial Zárate-Campana.

La decisión de Cabot se produce apenas tres meses después del cierre definitivo de FATE , una de las principales fabricantes nacionales de neumáticos. La compañía había cesado sus operaciones en febrero pasado argumentando un escenario de inviabilidad económica marcado por la caída del mercado interno, el incremento de costos y el fuerte crecimiento de las importaciones.

Dentro del sector industrial sostienen que ambos cierres forman parte de una misma crisis estructural que comenzó a profundizarse durante 2025. La apertura comercial y la apreciación cambiaria impulsaron el ingreso masivo de neumáticos importados, principalmente provenientes de países asiáticos, cuyos costos resultan considerablemente más bajos que los de la producción local.

Como consecuencia, las fábricas argentinas comenzaron a perder participación en el mercado interno y muchas redujeron producción, suspendieron personal o iniciaron procesos de ajuste. En ese contexto, la demanda de negro de humo también cayó abruptamente, afectando de manera directa la operación de Cabot.

El negro de humo es un derivado petroquímico utilizado para reforzar el caucho en la fabricación de cubiertas y otros productos industriales. Su producción estaba estrechamente vinculada a la actividad de plantas nacionales como las de FATE, Bridgestone

y Pirelli.

Mientras la primera cerró definitivamente, las otras compañías atraviesan procesos de reorganización productiva y mantienen conflictos abiertos con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, que denuncia una creciente pérdida de empleo industrial y responsabiliza a la política de apertura importadora por el deterioro del sector.

Fuentes empresariales señalan además que el aumento de costos energéticos y financieros terminó acelerando una decisión que Cabot ya venía evaluando desde hacía varios meses. A pesar de que la compañía había realizado inversiones recientes en eficiencia energética y autoabastecimiento eléctrico, la caída de actividad volvió inviable la continuidad operativa de la planta.

En la ciudad de Campana, el cierre fue interpretado como un nuevo símbolo del retroceso industrial que atraviesa la región. La fábrica mantenía una fuerte integración con la economía local y utilizaba materias primas nacionales, incluyendo insumos provenientes de la refinería de YPF en Ensenada.

Sectores gremiales comenzaron a advertir sobre un proceso de “desindustrialización” en uno de los polos fabriles históricamente más importantes del país. En los últimos meses, distintas empresas petroquímicas, siderúrgicas y manufactureras aplicaron suspensiones, ajustes o reducciones de actividad.

Además, el cierre de Cabot implica que Argentina dejará de contar con un productor local de negro de humo a gran escala. Esto obligará a depender de importaciones para abastecer a industrias manufactureras vinculadas al caucho y al plástico, aumentando la dependencia externa en una cadena considerada estratégica.

Mientras tanto, los trabajadores afectados aguardan definiciones sobre indemnizaciones y eventuales acuerdos de salida. Los gremios ya iniciaron contactos con autoridades provinciales y municipales para intentar amortiguar el impacto laboral y social que provocará el cierre definitivo de una de las plantas históricas del entramado industrial argentino.