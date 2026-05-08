Recolección de residuos de patio en el sector 2

El Gobierno municipal informa que el domingo 10 de mayo por la noche, los ciudadanos del sector 2 podrán disponer sus residuos de patio para su posterior recolección.



En dicho sector se encuentran comprendidos los barrios San Martín, Juan de Garay, Ilolay, Los Nogales, Jardín, Antártida Argentina, Amancay y 17 de Octubre.



Asimismo, se recuerda que todos los miércoles también podrán disponer sus residuos los habitantes del sector 5, comprendido por los barrios Álamos del Aeroclub y Brigadier López.



Se le recuerda a todos los vecinos que en este servicio se retiran hojas del barrido de veredas, residuos del desmalezado o corte de césped embolsados (no más de 10 bolsas) y ramas de hasta 2m3 atadas en manojos manipulables.



Si superasen estos volúmenes, deberán ser trasladados al Eco Punto (frente al Cementerio), al Eco Punto II (Avenida Italia a 100 metros de Normandro Corti) o al Complejo Ambiental (Relleno Sanitario - Camino Público Nº 20).