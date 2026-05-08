La Justicia exigió cambios en la ordenanza de fitosanitarios en un plazo de seis meses

La Justicia volvió a poner el foco sobre la ordenanza de fitosanitarios en Rafaela y le dio un plazo de 180 días al Concejo Municipal y al Ejecutivo local para avanzar con modificaciones en la normativa vigente.

La medida se da en el marco de la causa impulsada por ADAPA y otros actores, luego de que en 2023 se declarara la nulidad parcial de la Ordenanza 5.331, especialmente en los puntos vinculados a las distancias mínimas para aplicaciones periurbanas.

En la resolución, el magistrado advirtió que el Concejo “no ha dado cumplimiento al inicio del debate exhortado” para sancionar una nueva regulación que reemplace los artículos anulados. Por ese motivo, el cuerpo legislativo deberá informar qué tratamiento se le dio al fallo, si existen proyectos en análisis y si el tema forma parte de la agenda parlamentaria de este año.

Además, la Justicia dispuso la conformación de una mesa de trabajo conjunta para abordar los aspectos pendientes de la normativa, principalmente los relacionados con barreras forestales, controles ambientales y manejo de residuos en sectores periurbanos.

De ese espacio participarán distintos organismos e instituciones, entre ellos:

Concejo Municipal

Departamento Ejecutivo

ONG ambientalistas

Sociedad Rural

Centro Comercial

Vecinales

SENASA

INTA

SAMCO

Productores Unidos

universidades y escuelas secundarias de Rafaela

Otro de los puntos centrales del fallo es la realización de un relevamiento de microbasurales y residuos en zonas periurbanas, con informes que permitan detectar puntos críticos y avanzar en posibles soluciones, como centros de acopio y contenedores de reciclaje.

La resolución también prevé futuras audiencias públicas para controlar el cumplimiento de las medidas y garantizar el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana, en línea con el Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente.

Según se informó oficialmente al Concejo, el plazo máximo para cumplir con los requerimientos judiciales vence en octubre de 2026.