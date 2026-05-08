Entre reconocimientos y pedidos de informes, el Concejo volvió a mostrar su versión más burocrática

Este jueves 7 de mayo se desarrolló una nueva sesión ordinaria en el Concejo Municipal de Rafaela, con asistencia perfecta de los ediles y el habitual desfile de reconocimientos, pedidos de informes y proyectos administrativos que, una vez más, dejaron la sensación de que la política local sigue girando más alrededor del papeleo que de los problemas reales de la ciudad.

La presidenta del cuerpo, Mabel Fossatti, dio inicio a la sesión pasadas las 9 de la mañana, en un encuentro que tuvo momentos de reconocimiento cultural, aunque también largas discusiones sobre cuestiones administrativas y de gestión.

Uno de los puntos destacados fue el homenaje a Susana Merke, reconocida por su extensa trayectoria en la difusión de la literatura regional y su permanente participación en espacios culturales de la ciudad. La escritora, además, es presidenta de Escritores Rafaelinos Agrupados, institución dedicada a fomentar la actividad literaria local y generar espacios de encuentro entre autores de la región.

El reconocimiento incluyó la entrega de un diploma y la resolución oficial del Concejo, acto encabezado por el concejal Lisandro Mársico junto a Mabel Fossatti.

Posteriormente, los concejales aprobaron una ordenanza que establece una capacitación obligatoria en perspectiva de derechos humanos de las personas mayores para empleados municipales y agentes del Concejo afectados a la atención al público.

La iniciativa apunta a mejorar el trato hacia los adultos mayores y erradicar conductas discriminatorias o violentas mediante capacitaciones específicas y el uso de lenguaje libre de estereotipos.

Sin embargo, mientras abundan las capacitaciones, los diagnósticos y las declaraciones de buenas intenciones, los vecinos siguen esperando respuestas mucho más urgentes vinculadas a la inseguridad, el deterioro urbano y el estado general de la ciudad.

En materia de seguridad, se presentó un pedido de informes para conocer detalles concretos sobre el funcionamiento de distintos dispositivos y programas. Los concejales solicitaron precisiones sobre el convenio público-privado con clubes, la operatividad de la GUR, la cantidad de móviles disponibles, el estado de reparación de las unidades, el personal afectado al Centro de Monitoreo y las licencias de inteligencia artificial utilizadas en cámaras y sistemas LPR.

“Los pedidos de informes parecen multiplicarse al mismo ritmo que los problemas sin resolver”, comentaron en voz baja algunos asistentes a la sesión.

Otro de los temas abordados fue la sorpresiva desaparición de las campanas contenedoras para el depósito de Aceite Vegetal Usado, que durante más de una década estuvieron instaladas en supermercados de la ciudad. A través de una minuta de comunicación, los concejales reclamaron explicaciones al Ejecutivo Municipal sobre las razones del retiro de estos dispositivos ambientales.

También se aprobó una modificación de la ordenanza Nº 3.236 vinculada a la preservación del patrimonio urbano y arquitectónico. Entre los cambios incorporados, se habilita al Ejecutivo a crear un “Listado de Bienes Inmuebles Protegidos”, que incluirá construcciones y sectores considerados de valor histórico, arquitectónico o testimonial para la ciudad.

Además, se redefine el destino de los fondos recaudados por multas, sellados y servicios relacionados con el programa de preservación patrimonial, permitiendo que esos recursos sean utilizados para sostener el propio funcionamiento del sistema.

Sobre el cierre de la jornada, el Concejo aprobó tres proyectos enviados por el Ejecutivo Municipal para ratificar concesiones dentro del Parque Tecnológico de Reciclado de Rafaela.

Los lotes 7, 12 y 13 fueron adjudicados a las firmas Merlo Miguel Ángel, Donna Bruno Sebastián y Amali S.A., destinadas a tareas de acondicionamiento de decomisos para disposición final y actividades vinculadas al acopio y comercialización de chatarra metálica industrial.

“Mucho expediente, mucha formalidad y demasiada lentitud para una ciudad que hace tiempo viene reclamando soluciones concretas”, resumió con crudeza un dirigente político al finalizar la sesión.