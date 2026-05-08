Emotivo reconocimiento del Concejo a la escritora Susana Merke por su aporte a la cultura rafaelina

La sesión de este jueves en el Concejo Municipal de Rafaela tuvo un fuerte componente emotivo durante su primera parte, cuando el cuerpo legislativo rindió homenaje a la escritora Susana Merke por su extensa trayectoria vinculada a la literatura y la promoción cultural de la ciudad.

La autora estuvo acompañada por familiares, amigos, integrantes de Escritores Rafaelinos Agrupados (ERA), ex docentes y miembros del grupo de lectura “Logia de Letras”, espacios de los que forma parte como coordinadora y presidenta.

La titular del Concejo, Mabel Fossatti, fue la encargada de recibir a los presentes y destacar la importancia del reconocimiento. Posteriormente, tras el izamiento de la bandera nacional realizado por la concejal Valeria Soltermam, el edil Lisandro Mársico repasó los fundamentos del proyecto aprobado.

Durante su intervención, el concejal remarcó que la trayectoria de Merke se caracteriza por un trabajo permanente en favor de la difusión de la literatura regional, la participación en actividades culturales y la generación de espacios de encuentro entre escritores.

Además, recordó que la autora participó en numerosas presentaciones de libros, lecturas públicas, encuentros literarios y proyectos editoriales colectivos, consolidando una obra vinculada principalmente a la narrativa histórica.

Mársico también hizo referencia a distintas publicaciones de la escritora y a los reconocimientos obtenidos a lo largo de su carrera, entre ellos la distinción otorgada por la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe por una de sus obras centradas en la historia del norte santafesino.

“Su aporte excede la producción personal; ha fortalecido el entramado cultural y literario de Rafaela”, destacó el edil durante su discurso.

El concejal también valoró el rol educativo y humano de la escritora, resaltando especialmente su generosidad para compartir conocimientos y acompañar a nuevos autores.

Por su parte, desde el bloque justicialista, la concejal Valeria Soltermam subrayó el compromiso de Merke con la identidad cultural santafesina y con el desarrollo de la literatura local.

“Reconocer a Susana Merke es valorar a quienes entienden la cultura como una construcción colectiva”, expresó la edil ante el aplauso de los presentes.

Luego de un cuarto intermedio, la escritora recibió oficialmente la resolución aprobada por el Concejo y agradeció emocionada el homenaje.

“La escritura me salvó en un momento difícil de mi vida”, confesó Merke durante su mensaje, donde también recordó el apoyo constante de su familia, de sus compañeros de ERA y especialmente de su hermana, quien la impulsó a comenzar a escribir.

La autora compartió además anécdotas personales y emocionó a los presentes al mostrar una fotografía histórica en la que el padre del concejal Mársico le entregaba, décadas atrás, un reconocimiento por su desempeño académico.

Como gesto final, Merke obsequió al Concejo algunos de sus libros y ejemplares de antologías literarias impulsadas por ERA, destacando especialmente obras centradas en la memoria histórica y la identidad provincial.

La jornada concluyó entre aplausos, abrazos y numerosas muestras de afecto hacia una de las referentes culturales más reconocidas de la ciudad.