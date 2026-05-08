Real Madrid, en llamas: le abrió expedientes disciplinarios a Valverde y Tchouaméni

El Real Madrid atraviesa horas de máxima tensión tras el fuerte cruce protagonizado por Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni durante un entrenamiento del primer equipo. La situación escaló de tal manera que el club emitió dos comunicados oficiales para informar las medidas adoptadas y el estado de salud del futbolista uruguayo.

Real Madrid abrió expedientes disciplinarios

A través de un comunicado, la institución confirmó el inicio de procesos disciplinarios internos contra ambos jugadores luego del incidente ocurrido en la práctica.

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos producidos esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, se decidió abrir expedientes disciplinarios a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni”, señaló el club.

Según trascendió, el conflicto se habría originado por supuestas filtraciones de información privada a la prensa. La discusión subió rápidamente de tono y terminó con empujones y un golpe que recibió el mediocampista uruguayo, situación que obligó a intervenir al cuerpo técnico y dirigentes presentes para frenar el enfrentamiento.

El parte médico de Federico Valverde

Minutos después, el club publicó un segundo comunicado para informar el diagnóstico médico de Valverde tras el episodio.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico”, detalló la institución.

Además, explicaron que el futbolista deberá guardar reposo entre 10 y 14 días, siguiendo los protocolos médicos correspondientes.

La lesión representa una baja sensible para el conjunto español, ya que Valverde quedará fuera del clásico ante Barcelona de este domingo, un partido clave en la definición de La Liga. El equipo catalán podría consagrarse campeón si consigue sumar al menos un empate frente al conjunto merengue.