¿Y si Rafaela tiene su propio Manuel Adorni?

Por Carlos Zimerman

En política, casi siempre lo más importante no es lo que se dice delante de un micrófono. Lo verdaderamente delicado suele circular por debajo, en conversaciones reservadas, mensajes que llegan fuera de horario o encuentros donde nadie quiere quedar expuesto. Y en Rafaela, desde hace semanas, pareciera que ciertos comentarios empiezan a repetirse demasiado.

¿Es posible pensar que Rafaela tenga su propio Manuel Adorni? La pregunta, claro está, es puramente hipotética. Nadie puede afirmar absolutamente nada. Sería irresponsable hacerlo sin pruebas concluyentes. Pero tampoco parece razonable ignorar determinados relatos que llegan desde distintos sectores y que, llamativamente, terminan apuntando siempre en la misma dirección, mejor dicho, a la misma persona.

Porque lo realmente curioso del caso es justamente eso: todos los comentarios, todas las sospechas y todas las acusaciones que circulan por lo bajo tendrían siempre a una misma persona como actor principal.

Demasiada coincidencia para algunos.

Simple casualidad para otros.

Mientras tanto, siguen apareciendo versiones sobre supuestos sobreprecios, operaciones difíciles de explicar y facturación presuntamente irregular. Hablamos de rumores, trascendidos y comentarios que todavía no pueden sostenerse documentalmente. Y justamente por eso no se publican como hechos consumados.

Pero tampoco se descartan.

Porque en el periodismo hay una regla básica: escuchar primero, investigar después y publicar únicamente cuando todo esté debidamente chequeado.

En ese marco, comenzaron a moverse algunas piezas. Hay consultas realizadas en silencio. Hay pedidos de informes. Hay revisiones sobre determinados registros automotores y también sobre movimientos relacionados con propiedades.

Quizás todo termine siendo humo.

O quizás no.

Después de todo, la experiencia indica que cuando distintas personas, que muchas veces ni siquiera tienen relación entre sí, empiezan a describir escenarios similares, al menos corresponde prestar atención.

Nunca mejor aplicado aquel viejo dicho popular: “Cuando el río suena, es porque agua trae”.

Por ahora no hay afirmaciones. No hay denuncias formales públicas. No hay certezas absolutas.

Pero sí hay demasiadas preguntas dando vueltas.

Y en política, cuando empiezan a sobrar las preguntas, normalmente es porque alguien está empezando a ponerse incómodo.