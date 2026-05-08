Bielorrusia vuelve a competir con símbolos nacionales tras decisión del COI

El Comité Olímpico Internacional tomó una decisión que marca diferencias entre Bielorrusia y Rusia de cara a las próximas competencias olímpicas. Mientras los atletas bielorrusos volverán a competir con bandera e himno nacional, las sanciones sobre Rusia continuarán vigentes.

Bielorrusia recupera sus símbolos nacionales

La comisión ejecutiva del COI anunció que Bielorrusia podrá presentarse oficialmente en futuros eventos olímpicos con representación plena de su país, incluyendo bandera, himno y participación en deportes por equipos.

De esta manera, los atletas bielorrusos dejarán atrás el régimen de neutralidad impuesto tras el conflicto bélico iniciado en 2022 y podrán volver a desfilar bajo sus símbolos nacionales en competencias como los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Dolomiti Valtellina.

Hasta París 2024, los deportistas del país europeo solo podían competir de manera individual y sin identificación nacional. Con esta nueva resolución, además, los resultados volverán a contabilizarse oficialmente para el medallero de Bielorrusia.

Según informó el organismo, los procesos clasificatorios para las próximas citas olímpicas comenzarán este verano bajo las nuevas condiciones de participación.

Rusia seguirá compitiendo bajo neutralidad

La situación de Rusia continúa siendo distinta. El COI mantuvo la suspensión sobre el Comité Olímpico Ruso y ratificó que sus atletas solo podrán competir de forma neutral, sin bandera, himno ni representación oficial.

El organismo justificó la decisión por la anexión de organizaciones deportivas en territorios ucranianos ocupados y también por preocupaciones vinculadas al sistema antidopaje ruso.

Además, los deportistas rusos deberán demostrar que no manifestaron apoyo activo al conflicto bélico para poder participar en eventos internacionales.

Como ocurrió en las últimas competencias, Rusia no podrá presentar equipos oficiales y su presencia seguirá limitada a atletas individuales autorizados bajo estrictas condiciones impuestas por el COI.