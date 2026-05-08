Cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto en Canadá por la Fórmula 1

Luego de un positivo paso por Miami, la Fórmula 1 se prepara para una nueva parada del calendario 2026 con el Gran Premio de Canadá, una cita clave para Franco Colapinto y Alpine. El piloto argentino llega en alza tras firmar uno de sus mejores resultados desde su desembarco en la Máxima y buscará seguir sumando puntos en el tradicional Circuito Gilles Villeneuve.

Colapinto viene de protagonizar una sólida actuación en Estados Unidos. Aunque inicialmente había terminado octavo, una sanción aplicada por la FIA a Charles Leclerc por una maniobra peligrosa sobre el cierre de la competencia le permitió escalar hasta la séptima colocación final.

La carrera en Miami quedó en manos de Kimi Antonelli, quien volvió a demostrar su enorme nivel y estiró su liderazgo en el campeonato con una actuación dominante de principio a fin.

El crecimiento de Alpine y la mejora de Colapinto

Gran parte de la evolución mostrada por el piloto argentino estuvo relacionada con la incorporación de un nuevo chasis en su monoplaza, una modificación que mejoró considerablemente el rendimiento del auto durante todo el fin de semana.

Además, Franco Colapinto y Pierre Gasly lograron darle a Alpine uno de sus mejores comienzos de temporada en los últimos años, algo que ilusiona a la escudería francesa pensando en pelear posiciones más competitivas en la segunda mitad del campeonato.

Ahora, el próximo desafío será el GP de Canadá, correspondiente a la séptima fecha del Mundial, que se disputará entre el 22 y el 24 de mayo en Montreal.

Los horarios del GP de Canadá 2026

Viernes 22 de mayo

13:30 | Prácticas Libres 1

17:30 | Clasificación Sprint

Sábado 23 de mayo

13:00 | Carrera Sprint

17:00 | Clasificación

Domingo 24 de mayo

17:00 | Carrera principal

La FIA analiza cambios en el calendario 2026

Mientras avanza la temporada, la FIA también trabaja sobre posibles modificaciones en el calendario oficial. Uno de los escenarios que se evalúa es reubicar el Gran Premio de Arabia Saudita para el fin de semana del 6 de diciembre, fecha que originalmente pertenecía al GP de Abu Dhabi.

De concretarse ese cambio, la última carrera del campeonato pasaría a disputarse el 13 de diciembre en Emiratos Árabes Unidos.

Por otro lado, el Gran Premio de Bahréin podría regresar en octubre y ubicarse entre Azerbaiyán y Singapur, reordenando así la parte final del campeonato 2026.