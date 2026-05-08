Gracias a Felipe Sánchez, Gimnasia recibió 200 mil dólares tras el ascenso de Schalke 04

Gimnasia y Esgrima La Plata atraviesa un presente positivo tanto dentro como fuera de la cancha. Mientras el equipo se prepara para disputar los octavos de final del Torneo Apertura frente a Vélez Sarsfield, el club también recibió una noticia clave desde Alemania gracias al ascenso del Schalke 04 y al pase de Felipe Sánchez.

El conjunto dirigido por Ariel Pereyra jugará el domingo 10 de mayo en Liniers con la ilusión de seguir avanzando en el campeonato local. Sin embargo, en las últimas horas también hubo motivos para celebrar en el plano económico.

El ascenso de Schalke 04 beneficia a Gimnasia

El histórico club alemán selló su regreso a la Bundesliga tras vencer por 1-0 a Fortuna Düsseldorf y ese resultado activó automáticamente una cláusula incluida en la transferencia de Felipe Sánchez.

Gracias a ese objetivo cumplido, Gimnasia recibirá 200 mil dólares extra por la venta del defensor surgido en el club. El acuerdo firmado entre ambas instituciones contemplaba distintos bonos económicos ligados al rendimiento deportivo del Schalke y del propio futbolista.

Incluso, el Tripero podría seguir sumando dinero en los próximos meses, ya que existe otro objetivo estipulado: si Sánchez disputa tres partidos más con el primer equipo, el club platense cobrará otros 100 mil dólares adicionales.

La operación por Felipe Sánchez

A mediados de 2024, Gimnasia transfirió a Felipe Sánchez al fútbol alemán por 1.300.000 dólares a cambio del total de su ficha.

Además del monto fijo, el acuerdo incluyó un 20% de plusvalía ante una futura venta y una serie de bonos por objetivos que podrían representar hasta 1.100.000 dólares extras. Hasta el momento, el club ya logró recaudar aproximadamente 300 mil dólares mediante esas cláusulas.

Los números de Felipe Sánchez en Alemania

Desde su llegada al Schalke 04, el defensor de 22 años nacido en Rafaela sumó participación tanto en el plantel profesional como en el equipo filial.

En total, Felipe Sánchez disputó 37 partidos oficiales en el fútbol alemán, aunque todavía no logró convertir goles ni registrar asistencias.