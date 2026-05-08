Otamendi podrá jugar el debut del Mundial por una decisión inesperada de la FIFA

La Selección argentina recibió una noticia clave de cara al Mundial 2026: Nicolás Otamendi finalmente podrá estar presente en el debut del equipo de Lionel Scaloni. La FIFA confirmó una amnistía especial y el defensor quedó habilitado pese a la expulsión sufrida en la última fecha de las Eliminatorias ante Ecuador.

De esta manera, el entrenador argentino podrá contar con una pieza importante en la defensa para el estreno mundialista frente a Argelia, programado para el 16 de junio en Kansas City.

La gestión de la AFA ante FIFA

La habilitación llegó luego de las gestiones realizadas por la Asociación del Fútbol Argentino ante el Bureau de la FIFA. Desde la entidad presidida por Claudio Tapia habían solicitado formalmente que Otamendi pudiera quedar disponible para el inicio de la Copa del Mundo.

“La Asociación del Fútbol Argentino llevó adelante gestiones para que Nicolás Otamendi pueda ser elegible en el primer partido del Mundial 2026”, expresaron desde AFA tras conocerse la resolución.

Un alivio para Scaloni

La noticia representa un alivio para el cuerpo técnico argentino, especialmente por la incertidumbre física alrededor de Cristian “Cuti” Romero, quien todavía trabaja para recuperarse plenamente.

Con Otamendi habilitado, Scaloni suma experiencia y liderazgo en una zona sensible del equipo de cara al comienzo del torneo.

Otros beneficiados por la amnistía

La medida adoptada por FIFA no solo alcanzó al defensor argentino. También fueron beneficiados Moisés Caicedo, de Ecuador, y Tarek Salman, de Qatar, quienes arrastraban sanciones pendientes.

Según trascendió, el objetivo de esta decisión es permitir que todas las selecciones puedan afrontar el Mundial 2026 con sus planteles completos y en las mejores condiciones competitivas posibles.