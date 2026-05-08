El Aston Villa de Dibu Martínez hizo historia y avanzó a la final de la Europa League

El Aston Villa volvió a meterse en una final internacional y sueña con levantar la Europa League. El equipo de Emiliano “Dibu” Martínez aplastó 4-0 al Nottingham Forest en la revancha de las semifinales y ahora definirá el título frente al Friburgo de Alemania.

El arquero argentino fue una de las piezas más destacadas del conjunto inglés a lo largo de toda la competencia. En el camino hacia la definición, los dirigidos por Unai Emery dejaron atrás al Lille de Francia y al Bologna de Italia, mientras que el elenco alemán eliminó al Genk y al Celta de Vigo.

Para Emery, la final representa una nueva oportunidad de ampliar su impresionante historial en torneos europeos. El entrenador español ya conquistó cuatro títulos continentales: tres con el Sevilla y uno con el Villarreal. Aston Villa, por su parte, buscará sumar otro trofeo internacional a una vitrina que ya incluye la histórica Copa de Europa y la Supercopa de la UEFA obtenidas en 1982.

En el caso de Dibu Martínez, será la primera final internacional de clubes desde su llegada a Aston Villa. Aunque ya ganó títulos locales con Arsenal y alcanzó la gloria con la Selección argentina, todavía persigue su primera coronación continental a nivel clubes.

La final de la Europa League 2026 se disputará el miércoles 20 de mayo en Estambul, Turquía, desde las 16:00 (hora argentina).