Federico Valverde aseguró que Aurélien Tchouameni no le pegó

Federico Valverde salió a aclarar públicamente lo ocurrido con Aurélien Tchouaméni tras el escándalo que sacudió al vestuario del Real Madrid. El mediocampista uruguayo admitió que existió una fuerte discusión con su compañero, aunque negó cualquier agresión física y explicó que la herida en su frente fue producto de un accidente durante el entrenamiento.

A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, Valverde desmintió las versiones que hablaban de una pelea a golpes. “Sé que para muchos es más fácil creer que nos fuimos a las piñas, pero eso nunca pasó”, expresó el futbolista, quien además remarcó que ninguno de los dos jugadores se agredió físicamente.

El volante también hizo referencia al difícil presente futbolístico que atraviesa el conjunto merengue luego de quedar eliminado de la Champions League. “La frustración y el cansancio hicieron que todo explotara. Hemos desperdiciado otro año y eso genera mucha bronca dentro del grupo”, reconoció.

Según explicó el uruguayo, el incidente se produjo durante una jugada en la práctica y más tarde derivó en una nueva discusión dentro del vestuario. En medio del cruce, terminó golpeándose accidentalmente contra una mesa, situación que le provocó un corte en la frente y obligó a una revisión médica.

Como consecuencia del traumatismo craneoencefálico diagnosticado por el cuerpo médico, Valverde deberá permanecer entre 10 y 14 días en reposo y se perderá el clásico frente al Barcelona del próximo fin de semana.

Mientras tanto, el Real Madrid confirmó que abrió expedientes disciplinarios tanto para Valverde como para Tchouaméni, aunque todavía no comunicó posibles sanciones.

En el cierre de su descargo, el uruguayo pidió disculpas por lo ocurrido y aseguró que sigue completamente comprometido con el club: “El Madrid es una de las cosas más importantes de mi vida. Me duele no poder ayudar al equipo en este momento y estoy dispuesto a colaborar en cualquier decisión que tome el club”.