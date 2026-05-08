La viuda de Luis Brandoni habló sobre la supuesta puja por la herencia

En los últimos días salió a la luz que Micaela y Florencia, hijas de Luis Brandoni, avanzaron con el trámite sucesorio tras la muerte del reconocido actor. La situación tomó repercusión luego de conocerse que también fue incluida Adriana, la hija mayor del artista, nacida de una relación anterior.

La información se conoció en el programa Puro Show, donde revelaron parte del expediente judicial vinculado a la herencia. Allí se menciona a Adriana como coheredera y se detalla entre los bienes involucrados un departamento ubicado sobre la calle Ituzaingó. Según explicó la periodista Fernanda Iglesias, la mujer es fruto de una relación que Brandoni mantuvo a los 19 años.

En medio de las versiones sobre posibles tensiones familiares, Saula Benavente, última pareja del actor, habló públicamente durante el homenaje realizado en el Teatro Multitabaris y buscó bajar el tono de la polémica.

“Somos una familia atravesando un duelo, pero sabemos que este reconocimiento lo habría hecho muy feliz. Beto vivía para su trabajo y para su público”, expresó emocionada.

Benavente también destacó que el actor se fue en uno de los mejores momentos de su carrera: “Dentro de la tristeza, nos consuela pensar que se despidió como quería: trabajando, rodeado de sus seres queridos y con proyectos muy exitosos”.

Consultada sobre los rumores de conflicto por la herencia, fue contundente: “Es todo una exageración para generar titulares. No hay nada extraño ni nada que ocultar”.

Además, aseguró que Brandoni mantuvo vínculo con sus tres hijas y que la situación familiar siempre estuvo en orden. “Si aparece algún conflicto, es más por especulaciones ajenas que por la realidad”, afirmó.

Para cerrar, defendió la privacidad que siempre caracterizó al actor: “Beto cuidó muchísimo su vida personal y no merece que se genere este tipo de exposición”.