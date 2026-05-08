Sorpresa por una nueva imagen de Loly Antoniale en Córdoba después de dos años de silencio

Loly Antoniale continúa alejada del mundo mediático y mantiene un perfil completamente bajo desde hace varios años. De hecho, su última publicación en redes sociales data de mayo de 2024, motivo por el que muchos de sus seguidores comenzaron a preguntarse qué fue de su vida.

En las últimas horas, una imagen tomada en Córdoba volvió a poner a la modelo en el centro de la escena. La foto comenzó a circular en redes sociales luego de que fuera compartida por Pochi en la cuenta de Instagram @gossipeame.

“La Niña Loly, súper alejada de todo, apareció en un recital en Córdoba junto a su mamá y una amiga”, escribió la influencer al publicar la postal.

La reaparición de Antoniale rápidamente generó repercusión entre sus fanáticos, quienes aprovecharon la ocasión para dejarle mensajes en la última publicación de su cuenta oficial.

“Se te extraña”, comentó una usuaria. “Espero que estés bien y feliz”, escribió otra seguidora, mientras muchos remarcaron el tiempo que lleva sin actividad pública ni presencia en redes sociales.

Aunque la modelo no hizo declaraciones ni retomó su actividad online, la imagen alcanzó para despertar nuevamente la curiosidad y nostalgia de quienes aún siguen atentos a su vida lejos de los medios.