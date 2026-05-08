Celeste Cid y Benjamín Amadeo presentan su nueva serie argentina en Netflix

Celeste Cid y Benjamín Amadeo serán protagonistas de Crimen desorganizado, la nueva apuesta argentina de Netflix que ya comenzó su rodaje y tiene previsto estrenarse en 2027. La serie, dirigida por Nicanor Loreti, combinará suspenso, acción y humor negro en una historia atravesada por robos, traiciones y secretos.

A través de sus redes sociales, la plataforma presentó el proyecto con una frase que marcó el tono de la ficción: “Cada secreto tiene un precio y nadie sale limpio en Crimen desorganizado”.

La producción contará con un elenco destacado encabezado por Celeste Cid, quien interpretará a Fifa, y Benjamín Amadeo, en el papel de Kaiser. También participarán Matías Mayer, Soledad Silveyra, Miguel Ángel Rodríguez y Martín Bossi, entre otras figuras reconocidas.

La trama seguirá a un grupo de delincuentes que lleva adelante el robo de un banco sin conocerse previamente entre sí. Sin embargo, todo se descontrola cuando, después del golpe, descubren que el dinero desapareció misteriosamente, generando sospechas internas y una escalada de tensión entre los integrantes de la banda.

El conflicto se profundizará aún más cuando los verdaderos dueños del botín irrumpan inesperadamente para recuperarlo, desatando una historia cargada de violencia, paranoia y giros inesperados.

Las primeras imágenes difundidas por Netflix muestran una estética oscura y un clima de permanente tensión, en línea con el estilo policial y caótico que propone la serie.

Con esta producción realizada junto a Pampa Films, Netflix vuelve a apostar por contenidos argentinos con proyección internacional, reforzando su estrategia de ficción local para Latinoamérica y el resto del mundo.