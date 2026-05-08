Nicolás Cabré contó cómo le afecta que su hija Rufina se haya mudado a Turquía

Nicolás Cabré habló públicamente sobre la nueva vida de su hija Rufina en Estambul, ciudad donde se instaló junto a su mamá, la China Suárez, Mauro Icardi y sus hermanos Magnolia y Amancio. El actor reflexionó sobre la distancia, el crecimiento de la nena y el desafío de acompañarla desde otro lugar.

Durante una entrevista en Vuelta y media por Urbana Play, Cabré se refirió a cómo cambió su mirada sobre la paternidad con el paso del tiempo y reconoció que hoy comprende muchas actitudes de sus propios padres.

“Aprendí que uno no tiene que convertirse en un obstáculo frente a decisiones que quizás le gusten más o menos”, expresó el actor al hablar sobre la mudanza de Rufina a Turquía.

Cabré destacó que su hija está atravesando una experiencia enriquecedora, con una nueva cultura, otro idioma y una vida completamente diferente a la que tenía en Argentina. “La veo feliz y eso es lo más importante”, aseguró.

Además, remarcó que siempre priorizó el bienestar de Rufina por encima de cualquier situación personal. “Mi prioridad siempre fue, es y será ella. Más allá de cualquier escenario, yo voy a estar para acompañarla”, sostuvo.

El actor también explicó que, pese a la distancia física, mantienen un vínculo muy cercano gracias a la tecnología. “Hoy es más fácil porque hablamos todo el tiempo y ella viene y va. Obviamente la extraño, pero también valoro todo lo que está viviendo”, comentó.

En ese sentido, reconoció que la adaptación no debe ser sencilla para la nena, ya que dejó atrás amigos, costumbres y gran parte de su entorno cotidiano para empezar una nueva etapa en otro país.

“Entiendo que no todo es perfecto y que hay cosas que ya no puedo resolver desde cerca. Pero todo esto también me ayuda a crecer y tratar de ser mejor”, concluyó Cabré con una reflexión sincera sobre esta nueva dinámica familiar.