Qué hacer para mejorar el hígado graso y reducir sus síntomas

El mercado de productos que prometen “desintoxicar” o “limpiar” el hígado no deja de crecer. Cápsulas con antioxidantes, fibras y extractos vegetales suelen presentarse como soluciones rápidas para el hígado graso. Sin embargo, nuevas investigaciones científicas advierten que muchos de estos suplementos no tienen evidencia sólida y, en algunos casos, incluso podrían empeorar el problema.

La enfermedad hepática grasa no alcohólica, conocida internacionalmente como MASLD, es una de las alteraciones metabólicas más frecuentes en el mundo. Se produce cuando el hígado acumula grasa en exceso y suele estar vinculada con obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión y sedentarismo.

Según investigaciones citadas por la Edith Cowan University y publicadas en la revista Molecular Nutrition & Food Research, esta condición afecta aproximadamente al 38% de los adultos. Aunque muchas personas no presentan síntomas durante años, el cuadro puede avanzar hacia inflamación crónica, fibrosis e incluso insuficiencia hepática.

Frente a esta situación, distintos especialistas coinciden en una conclusión contundente: no existe una cápsula capaz de revertir por sí sola el hígado graso.

Qué es el hígado graso y por qué preocupa

El hígado cumple funciones fundamentales en el organismo. Participa en el metabolismo de grasas y azúcares, elimina sustancias tóxicas y produce proteínas esenciales para el cuerpo.

Cuando las células hepáticas acumulan demasiada grasa, el órgano comienza a perder eficiencia. En etapas iniciales puede no generar molestias, pero con el tiempo puede derivar en lesiones permanentes e inflamación persistente.

Los especialistas relacionan esta enfermedad principalmente con la llamada “dieta occidental”, caracterizada por exceso de ultraprocesados, azúcares y grasas saturadas, además de bajos niveles de actividad física.

Qué encontraron los estudios sobre antioxidantes y fibras

Uno de los compuestos analizados fue el ácido elágico, un antioxidante presente en alimentos como granadas, nueces, arándanos y uvas.

En estudios realizados en animales, este compuesto logró reducir:

inflamación hepática

acumulación de grasa

marcadores de daño en el hígado

Los investigadores atribuyen estos efectos a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Sin embargo, aclararon que todavía no existen pruebas suficientes para recomendarlo como tratamiento en humanos.

Uno de los hallazgos más llamativos estuvo relacionado con la inulina, una fibra soluble presente en muchos productos prebióticos.

Aunque suele promocionarse como beneficiosa para la salud digestiva, en este estudio la administración aislada de inulina provocó:

mayor inflamación hepática

aumento de peso

niveles más altos de glucosa en sangre

Los científicos creen que estos efectos podrían estar relacionados con alteraciones en la microbiota intestinal.

Curiosamente, cuando la inulina se combinó con ácido elágico, parte de esos efectos negativos disminuyó. Esto reforzó una idea clave para los investigadores: los nutrientes no actúan de manera aislada y sus interacciones pueden modificar completamente los resultados en el organismo.

Vitaminas y suplementos: qué dicen los especialistas

La Mayo Clinic advierte que ningún suplemento demostró curar el hígado graso y recomienda evitar productos sin supervisión médica.

Entre los compuestos más estudiados aparecen:

Vitamina E: podría ayudar a reducir inflamación hepática en algunos pacientes, aunque no es segura para todos.

podría ayudar a reducir inflamación hepática en algunos pacientes, aunque no es segura para todos. Omega 3: presente en pescados grasos, nueces y semillas; algunos estudios sugieren beneficios, aunque la evidencia sigue siendo contradictoria.

presente en pescados grasos, nueces y semillas; algunos estudios sugieren beneficios, aunque la evidencia sigue siendo contradictoria. Betacaroteno y licopeno: antioxidantes presentes en frutas y verduras de colores intensos.

antioxidantes presentes en frutas y verduras de colores intensos. Curcumina: compuesto activo de la cúrcuma con posibles efectos antiinflamatorios.

Aun así, los especialistas remarcan que incluso los productos “naturales” pueden generar efectos adversos o interactuar con enfermedades y medicamentos.

Los hábitos que realmente ayudan al hígado

Más allá del interés creciente por suplementos y cápsulas, los expertos coinciden en que la herramienta más efectiva para mejorar el hígado graso sigue siendo el cambio de hábitos.

Las medidas con mejores resultados comprobados son:

bajar de peso

hacer actividad física regularmente

mejorar la alimentación

reducir ultraprocesados y bebidas azucaradas

aumentar el consumo de frutas, verduras y legumbres

Los especialistas también alertan sobre productos que prometen “desintoxicar” el hígado. Algunas preparaciones herbales y suplementos naturales fueron vinculados con lesiones hepáticas severas.

Por eso, tanto la revista Molecular Nutrition & Food Research como la Mayo Clinic insisten en que cualquier vitamina o extracto vegetal debe utilizarse únicamente bajo supervisión profesional.

La conclusión de los investigadores es clara: ningún suplemento reemplaza los beneficios comprobados de una alimentación equilibrada, ejercicio regular y seguimiento médico.