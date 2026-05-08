Irán desafía a EE.UU. y asegura que su poder militar está “al 120%” en medio de nuevas tensiones en Ormuz

La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar en las últimas horas tras un nuevo cruce de declaraciones y movimientos militares en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más sensibles del planeta para el comercio energético mundial.

Desde Teherán rechazaron de manera contundente las estimaciones realizadas por la CIA sobre el estado de su arsenal militar luego del inicio del conflicto regional del pasado 28 de febrero, que involucró a Irán, Estados Unidos e Israel.

“La CIA se equivoca. Nuestro inventario de misiles y capacidad de lanzamiento no están al 75% respecto al comienzo del conflicto”, señalaron desde el gobierno iraní. Además, remarcaron que “la cifra correcta es del 120%” y elevaron aún más el tono al afirmar que la preparación defensiva del país alcanza “el 1.000%”.

Las declaraciones se conocieron mientras Washington aguarda una respuesta formal de Teherán a la propuesta impulsada por la administración estadounidense para intentar frenar el conflicto y avanzar hacia un entendimiento diplomático.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, confirmó durante una visita oficial a Italia que espera una definición iraní “en algún momento de este viernes”.

“Espero que sea una propuesta seria”, sostuvo el funcionario ante la prensa, en medio de crecientes preocupaciones internacionales por la estabilidad en Medio Oriente.

Rubio también cuestionó con dureza la intención iraní de incrementar el control sobre el estrecho de Ormuz, luego de reportes que indicaron la creación de una autoridad destinada a autorizar el tránsito marítimo en la zona.

“Irán pretende actuar como dueño de una vía marítima internacional. Es inaceptable que intenten normalizar este tipo de prácticas”, advirtió.

En paralelo, el jefe de la diplomacia estadounidense mantuvo una reunión en el Vaticano con Pope Leo XIV, a quien calificó de “muy positivo”, luego de las diferencias públicas surgidas por la postura antibélica expresada desde la Santa Sede frente al conflicto.

Por su parte, el presidente Donald Trump aseguró que continúan las negociaciones con Irán pese a los recientes incidentes militares registrados en el estrecho de Ormuz.

“Quizás el acuerdo no llegue, pero podría ocurrir cualquier día. Creo que ellos lo desean más que yo”, afirmó desde la Casa Blanca.

Trump insistió además en que el alto el fuego continúa vigente, aunque reconoció nuevos episodios de hostilidad entre ambos países. “Se burlaron de nosotros y los aniquilamos”, declaró el mandatario al referirse a los enfrentamientos ocurridos el jueves.

Ese mismo día, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que fuerzas iraníes lanzaron múltiples misiles, drones y embarcaciones rápidas contra tres destructores estadounidenses desplegados en la región del estrecho de Ormuz. Según Washington, ninguno de los buques fue alcanzado.

La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional, especialmente por el impacto que un eventual cierre o militarización total del estrecho podría generar sobre el comercio global de petróleo y la estabilidad económica internacional.