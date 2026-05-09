Crecimiento desigual: las provincias energéticas y mineras lideran la recuperación económica

La economía nacional creció apenas por encima de los niveles de 2022

El sector energético y la minería fueron los principales motores de la expansión

Neuquén lideró ampliamente el crecimiento gracias al desarrollo de Vaca Muerta

La industria manufacturera, el comercio y la construcción fueron los sectores más afectados

Quince provincias registraron caídas en su nivel de actividad económica

La recuperación económica mostró escasos efectos positivos sobre el empleo privado

La economía argentina mostró durante los últimos años una recuperación parcial, aunque profundamente desigual. Mientras algunos sectores vinculados a la energía, la minería y las finanzas impulsaron el crecimiento general del país, buena parte de las actividades asociadas al consumo interno, la industria y la construcción atravesaron una etapa de fuerte deterioro. Esa dualidad no solo impactó sobre la estructura productiva nacional, sino también sobre las distintas provincias, donde el desempeño económico quedó cada vez más condicionado por la especialización de cada región.

Los datos oficiales reflejan que el Producto Bruto Interno de 2025 terminó apenas 0,5% por encima del registrado en 2022. El número confirma que hubo expansión económica, aunque muy moderada y concentrada en determinados rubros. Además, el crecimiento estuvo lejos de ser homogéneo: unos pocos sectores empujaron hacia arriba la actividad, mientras otros sufrieron retrocesos significativos.

El principal motor de la economía fue la explotación de minas y canteras, con un incremento superior al 25%, impulsado fundamentalmente por la expansión de la producción de petróleo y gas no convencional. La consolidación de Vaca Muerta transformó a la actividad energética en uno de los grandes pilares del modelo económico actual, atrayendo inversiones y generando ingresos de divisas para el país.

También mostraron un desempeño positivo las actividades inmobiliarias, financieras y el agro, beneficiadas por la estabilización macroeconómica y la recuperación de algunos precios internacionales. En cambio, la industria manufacturera sufrió una caída cercana al 10%, convirtiéndose en el sector que más incidió negativamente sobre el producto nacional. El comercio y la construcción completaron el cuadro de actividades más golpeadas.

Esta disparidad sectorial tuvo un correlato inmediato sobre las provincias. Aquellas ligadas a la energía, la minería o determinadas ramas agroindustriales lograron atravesar el período con mejores resultados, mientras que los distritos dependientes del mercado interno, la obra pública o la industria tradicional quedaron rezagados.

Neuquén fue el caso más emblemático. La provincia registró un crecimiento económico superior al 30% entre 2022 y 2025 gracias al boom hidrocarburífero. El desarrollo de Vaca Muerta consolidó a la región como uno de los principales polos energéticos de América Latina y generó un flujo permanente de inversiones privadas. Río Negro también se vio beneficiada por el nuevo esquema energético, aunque en una magnitud mucho menor.

La minería explicó, a su vez, el avance de provincias como Catamarca y San Juan. El litio en el norte y el oro en la región cuyana fortalecieron las economías locales y permitieron amortiguar el impacto de la desaceleración en otros sectores.

La Ciudad de Buenos Aires apareció como otro de los distritos favorecidos. Allí crecieron especialmente las actividades vinculadas a los servicios financieros, inmobiliarios y profesionales, que tuvieron un comportamiento más dinámico que el promedio nacional.

En la región pampeana, Santa Fe, Córdoba y Mendoza lograron sostener números positivos gracias al peso de la agroindustria. La producción de soja, cereales, carnes, lácteos y vinos funcionó como sostén económico en un contexto donde otros sectores mostraban señales de agotamiento.

Del otro lado quedaron las provincias más afectadas por la retracción del consumo y la crisis industrial. Tierra del Fuego encabezó la lista de las más golpeadas debido al deterioro de la industria electrónica, uno de los motores históricos de su economía. También Formosa sufrió una caída pronunciada, asociada principalmente al freno en la construcción.

La pérdida de dinamismo del comercio impactó con fuerza sobre provincias donde esa actividad tiene un peso relevante, como Santiago del Estero, Corrientes, Entre Ríos y La Pampa. A eso se sumaron las dificultades de varios distritos industriales, entre ellos Buenos Aires, San Luis y La Rioja, afectados por la caída de la producción manufacturera.

En la Patagonia también hubo retrocesos vinculados al declive de los yacimientos convencionales de petróleo. El traslado de inversiones hacia Vaca Muerta debilitó la actividad en provincias como Santa Cruz y Chubut, históricamente dependientes de la cuenca San Jorge.

En términos laborales, el panorama resultó todavía más complejo. Solo Neuquén y Río Negro mostraron mejoras significativas en el empleo privado registrado, mientras que en la mayoría de las provincias persistieron pérdidas de puestos de trabajo, especialmente en la construcción y algunas ramas industriales.

El mapa económico que dejó esta etapa expone una Argentina cada vez más fragmentada. El crecimiento existe, pero se concentra en pocos sectores y regiones, dejando afuera a amplias zonas del país cuya estructura productiva depende del mercado interno, la industria tradicional o la obra pública. El desafío hacia adelante será determinar si este modelo puede expandir sus beneficios o si la brecha territorial continuará profundizándose.