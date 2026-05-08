Santa Fe lanza un plan para aliviar deudas impositivas de pymes y familias con cuotas sin interés

El gobierno de la provincia de Santa Fe presentó un nuevo esquema de financiamiento destinado a aliviar la carga tributaria de pequeñas y medianas empresas, contribuyentes particulares e instituciones vinculadas a la atención de personas con discapacidad. La iniciativa fue anunciada por el ministro de Economía, Pablo Olivares, quien destacó que el objetivo es acompañar a los sectores afectados por el complejo escenario económico nacional.

A través de sus redes sociales, el funcionario detalló que el programa contempla planes especiales de pago de hasta 12 cuotas sin interés y opciones de hasta 36 cuotas con una tasa mensual del 1,5%.

Según explicó Olivares, los beneficios están dirigidos especialmente a contribuyentes que, debido a dificultades económicas, no pudieron mantenerse al día con sus obligaciones fiscales y buscan regularizar su situación evitando sanciones, multas o procesos judiciales.

El alcance del plan no se limita únicamente al sector productivo. También incluye a familias santafesinas que mantengan deudas correspondientes al impuesto inmobiliario y a la patente automotor, con las mismas facilidades de financiación.

Además, el gobierno provincial incorporó un esquema diferencial para instituciones y prestadores de salud que trabajan con personas con discapacidad. En esos casos, podrán acceder a planes de hasta 36 cuotas sin ningún tipo de interés.

“El trámite será completamente digital y las cuotas se debitarán automáticamente”, explicó el ministro, quien agregó que la adhesión podrá realizarse ingresando con CUIT y Clave Fiscal a través del portal oficial de la provincia.

Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro respaldó la medida y aseguró que el programa apunta a sostener a quienes generan trabajo y actividad económica en la provincia.

“En un contexto nacional difícil para empresas y familias, impulsamos un plan de alivio impositivo para acompañar el esfuerzo de los santafesinos”, sostuvo el mandatario provincial.

Pullaro remarcó además que la administración provincial viene trabajando desde el inicio de su gestión en el ordenamiento de las cuentas públicas para poder implementar herramientas de asistencia en momentos de dificultad económica.

La presentación oficial del programa se realizará este viernes al mediodía en Rosario, donde Olivares encabezará una conferencia junto a la titular de la Administración Provincial de Impuestos (API), Daniela Bosco.

Durante el encuentro se brindarán precisiones sobre el funcionamiento del Plan Especial de Financiamiento, que permitirá regularizar deudas vinculadas a Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Patente Única sobre Vehículos y sellos, con diferentes modalidades según el perfil y la situación de cada contribuyente.