Impulsan una investigación judicial contra Demian Reidel por presuntas irregularidades en gastos corporativos de Nucleoeléctrica

El fiscal Ramiro González impulsó una investigación sobre gastos corporativos en Nucleoeléctrica

La denuncia fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano

La causa analiza el uso de una tarjeta corporativa entre marzo de 2025 y febrero de 2026

El expediente menciona posibles delitos contra la administración pública

La fiscalía detectó consumos que podrían ser ajenos a la actividad de la empresa estatal

También quedaron bajo análisis las tareas de control del directorio y la sindicatura

La Justicia federal comenzó a avanzar sobre una denuncia vinculada al uso de fondos y tarjetas corporativas dentro de Nucleoeléctrica Argentina S.A., la empresa estatal encargada de operar las centrales nucleares del país. El fiscal federal Ramiro González impulsó formalmente una investigación para determinar si existieron maniobras irregulares durante la gestión de Demian Reidel al frente de la compañía.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien apuntó no solo contra el ex titular de la firma estatal, sino también contra miembros del directorio y de la sindicatura. La presentación judicial plantea sospechas sobre posibles inconsistencias en el manejo de gastos corporativos y en los mecanismos de control interno de la empresa.

El expediente se concentra especialmente en el uso de una tarjeta corporativa identificada con la cuenta N° 338402, cuyos consumos realizados entre marzo de 2025 y febrero de 2026 quedaron bajo análisis judicial. Según el dictamen firmado por González, el objetivo de la investigación será determinar si existieron “irregularidades penalmente relevantes” en la utilización de esos fondos.

La denuncia menciona una serie de posibles delitos contra la administración pública, entre ellos administración fraudulenta, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si bien todavía no existen imputaciones formales, el avance del expediente abre una etapa de recolección de pruebas y análisis documental.

Uno de los elementos centrales de la investigación es un informe titulado “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A. — Cuenta N° 338402”, documento que llegó al Congreso como respuesta a un pedido de acceso a la información pública impulsado por la diputada Florencia Carignano. El reporte detalla movimientos, operaciones y consumos efectuados tanto en pesos como en dólares durante casi un año.

De acuerdo con el análisis preliminar realizado por el fiscal, parte de esas erogaciones “aparecerían ajenas al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa”. Esa apreciación fue suficiente para impulsar medidas de prueba orientadas a reconstruir cómo se utilizó la cuenta corporativa y quiénes fueron los responsables de cada gasto.

Otro aspecto que llamó la atención de la fiscalía es la falta de información precisa sobre los usuarios autorizados de la tarjeta. El informe aportado a la causa no identificaba de manera clara quién realizó cada operación ni especificaba si existían tarjetas adicionales asociadas a la misma cuenta corporativa. Para el Ministerio Público, esa ausencia de trazabilidad podría haber dificultado las tareas de control interno.

En ese contexto, González solicitó incorporar formalmente toda la documentación al expediente y requirió información detallada a las entidades bancarias involucradas. Entre los datos pedidos figuran fechas exactas de las operaciones, montos, comercios donde se efectuaron los consumos y la identidad de los usuarios autorizados para operar con la cuenta investigada.

La inclusión de integrantes del directorio y de la sindicatura dentro del requerimiento de instrucción también pone el foco sobre los mecanismos de supervisión de la empresa estatal. El fiscal intenta determinar si existieron omisiones o fallas en las tareas de control sobre los gastos corporativos realizados durante el período bajo investigación.

La apertura de esta causa vuelve a colocar bajo discusión el funcionamiento de las empresas públicas y los sistemas de auditoría internos utilizados para controlar el manejo de recursos estatales. En paralelo, el expediente podría adquirir mayor dimensión política debido a la participación de dirigentes oficialistas y opositores en distintas etapas de la denuncia y del acceso a la documentación.

Por ahora, la investigación se encuentra en una fase preliminar y orientada principalmente a la obtención de pruebas. Sin embargo, el avance del expediente judicial podría derivar en nuevas medidas a medida que se incorporen datos bancarios y se identifique a los responsables de los consumos cuestionados.