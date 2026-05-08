EE.UU. busca quitarle la ciudadanía a un exembajador condenado por espiar para Cuba durante décadas

El gobierno de United States avanzó con un proceso judicial para revocar la ciudadanía estadounidense de Víctor Manuel Rocha, el exembajador condenado por colaborar durante décadas con los servicios de inteligencia de Cuba.

La presentación fue realizada ante un tribunal federal de Miami y sostiene que Rocha obtuvo su nacionalidad de manera fraudulenta al ocultar vínculos con el comunismo cubano y actuar clandestinamente como agente de inteligencia mientras juraba lealtad a Estados Unidos.

Según la acusación, el exdiplomático —nacido en Colombia— reconoció en un acuerdo judicial firmado en 2024 que comenzó a trabajar para Cuba en 1973, varios años antes de naturalizarse ciudadano estadounidense.

La ofensiva judicial impulsada por la fiscalía busca no solo quitarle la ciudadanía, sino también anular toda documentación vinculada a su nacionalización, incluyendo pasaportes y certificados oficiales emitidos por el gobierno norteamericano.

Actualmente, Rocha cumple una condena de 15 años de prisión federal en la cárcel FCI Coleman, luego de declararse culpable en uno de los mayores casos de infiltración detectados dentro de la diplomacia estadounidense.

El exfuncionario, de 75 años, ocupó puestos estratégicos dentro del Departamento de Estado y llegó a integrar el Consejo de Seguridad Nacional entre 1994 y 1995. Además, fue embajador de Estados Unidos en Bolivia entre 2000 y 2002.

La investigación que derivó en su arresto se desarrolló entre 2022 y 2023, cuando agentes encubiertos del Federal Bureau of Investigation se hicieron pasar por integrantes de la inteligencia cubana para contactar a Rocha.

Durante esas reuniones, según documentos judiciales, el exembajador admitió haber trabajado “durante décadas” para Cuba y llegó a referirse a Estados Unidos como “el enemigo”, mientras hablaba de la isla utilizando la expresión “nosotros”.

La fiscalía sostiene además que Rocha mintió durante el proceso de naturalización al asegurar que no tenía vínculos con organizaciones comunistas ni antecedentes criminales, y que defendía la Constitución estadounidense.

Las autoridades consideran que el exdiplomático aprovechó su extensa carrera dentro del aparato estatal para favorecer intereses cubanos desde posiciones sensibles de la política exterior norteamericana.

La trayectoria clandestina de Rocha comenzó en Chile, donde fue contactado presuntamente por agentes cubanos mientras participaba en un programa académico. Posteriormente cursó estudios de posgrado en Harvard University y Georgetown University antes de ingresar oficialmente al Departamento de Estado en 1981.

También ocupó cargos diplomáticos en Honduras y en la Dominican Republic, mientras continuaba, según la investigación, colaborando con la inteligencia cubana.

El caso generó una fuerte repercusión política y social en el sur de Florida, especialmente dentro de la comunidad cubana exiliada. El exfiscal federal Markenzy Lapointe calificó las actividades de Rocha como una traición particularmente dolorosa para la región.

En grabaciones obtenidas por el FBI, el exembajador elogió públicamente a Fidel Castro, llamó “compañeros” a sus contactos cubanos y afirmó que sus acciones habían fortalecido “inmensamente” a la Revolución Cubana.

La decisión final de la Justicia estadounidense podría convertirse en uno de los precedentes más relevantes en materia de desnaturalización vinculada a delitos de espionaje contra Estados Unidos.