El Gobierno de Bolivia captó USD 1.000 millones en bonos para aliviar la presión económica

El Gobierno de Bolivia confirmó este jueves la colocación de bonos soberanos por USD 1.000 millones, una operación destinada a fortalecer las reservas internacionales y sostener el presupuesto estatal en medio de un escenario económico y social complejo.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, quien aseguró que la administración del presidente Rodrigo Paz logró captar fondos de inversores internacionales mediante una nueva emisión de deuda.

Según explicó el funcionario, la operación se concretó con una tasa del 9,45% y un plazo de cinco años. Además, remarcó que la demanda superó ampliamente las expectativas iniciales, ya que participaron más de 160 inversores extranjeros y las ofertas multiplicaron por cinco el monto previsto.

Desde el Gobierno boliviano sostienen que esta emisión representa el regreso del país a los mercados internacionales de capitales tras varios años de dificultades financieras y deterioro en la calificación de riesgo. En ese sentido, Espinoza afirmó que hace apenas algunos meses era “impensado” que Bolivia pudiera volver a financiarse en el exterior.

El Ejecutivo aseguró que parte de los fondos obtenidos se destinarán a reforzar las reservas internacionales netas, que actualmente rondan los USD 3.500 millones, además de apuntalar partidas vinculadas a salud, educación, inversión pública y desarrollo regional.

Bolivia atraviesa desde hace años una fuerte crisis económica marcada por la escasez de dólares, la caída de reservas y problemas de liquidez. La situación se agravó en 2023, cuando las reservas internacionales tocaron uno de sus niveles más bajos en décadas, muy lejos del récord histórico alcanzado en 2014.

En paralelo, el país enfrenta investigaciones judiciales vinculadas al manejo de bonos soberanos durante gestiones anteriores. A fines de abril, la Fiscalía boliviana informó la detención del ex presidente interino del Banco Central, Edwin Rojas Ulo, junto a otros ex directivos, acusados de presuntas operaciones irregulares con bonos que habrían provocado un perjuicio económico millonario al Estado.

La causa investiga maniobras realizadas durante 2024, cuando, según la acusación fiscal, se habrían efectuado intercambios de bonos en condiciones consideradas perjudiciales para las finanzas públicas.